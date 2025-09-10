سخنگوی نیرو‌های مسلح یمن گفت: هدف‌های حساس در اطراف قدس را با موشک فراصوتِ دارای چند کلاهک، مورد اصابت قرار دادیم.

باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از شبکه المسیره، سرتیپ «یحیی سریع» افزود: نیروی موشکی نیرو‌های مسلح یمن، عملیات نظامی را با موشک بالستیک فراصوت از نوع «فلسطین-۲» برخوردار از چند کلاهک، علیه چندین هدف حساس در اطراف شهر قدس اشغالی اجرا کرد.

وی افزود: به یاری خدا، این عملیات با موفقیت اجرا شد و به اهداف خود دست یافت و منجر به فرار میلیون‌ها صهیونیست غاصب به سمت پناهگاه‌ها شد.

سخنگوی نیرو‌های مسلح یمن افزود: نیروی پهپادی نیرو‌های مسلح یمن با سه پهپاد، عملیاتی نظامی دیگری را با هدف قرار دادن فرودگاه «رامون» و دو هدف حیاتی در منطقه «ام الرشراش» در جنوب فلسطین اشغالی انجام داد و این عملیات به لطف خدا با موفقیت به اهداف خود دست یافت.

به گفته سریع، این عملیات در راستای حمایت از مردم مظلوم فلسطین و مجاهدان شجاع آن و در پاسخ به جنایات نسل‌کشی و اعمال سیاست گرسنگی علیه برادرانمان در نوار غزه توسط رژیم صهیونیستی انجام شد و تاکیدی بر موضع ثابت یمن در نبرد «فتح موعود» و «جهاد مقدس» است.

نیرو‌های مسلح یمن طی ماه‌ها و روز‌های گذشته در واکنش به تداوم جنایات وحشیانه رژیم صهیونیستی در نوار غزه و قتل عام مردم بی گناه فلسطین، ده‌ها فروند موشک و پهپاد به سمت فلسطین اشغالی پرتاب کرده‌اند.

نیرو‌های ارتش یمن متعهد شده‌اند تا زمانی که رژیم صهیونیستی حملات خود را به غزه متوقف نکند، حملات به کشتی‌های این رژیم یا کشتی‌های عازم سرزمین‌های اشغالی را در دریای سرخ ادامه خواهند داد.

منبع: ایرنا

برچسب ها: نیرو‌های مسلح یمن ، نوار غزه ، رژیم صهیونیستی
