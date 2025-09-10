باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از آناتولی، طبق بیانیه دفتر نخست وزیر انگلیس، کی یر استارمر در گفت‌و‌گو با شیخ تمیم بن حمد آل ثانی، بار دیگر این حمله را محکوم کرد و به خاطر مرگ یک افسر امنیتی قطری در این حمله به امیر قطر تسلیت گفت.

وی افزود: اقدام اسرائیل نقض آشکار حاکمیت قطر است و در حالی که تمرکز باید بر پایان دادن به چرخه ویرانگر خشونت در منطقه باشد، این حمله خطر تشدید بیشتر تنش‌ها را به همراه دارد.

استارمر با ستایش از نقش قطر در تلاش برای دستیابی به آتش‌بس بین اسرائیل و حماس گفت که از عزم امیر قطر برای ادامه مذاکرات صلح استقبال می‌کند و افزود که انگلیس «آماده است تا تمام تلاش خود را» برای حمایت از اقدامات قطر در این زمینه انجام دهد.

ارتش رژیم صهیونیستی و سرویس امنیت داخلی این رژیم (شاباک) ساعاتی پیش در بیانیه‌ای رسمی مسئولیت حمله هوایی به نشست سران جنبش حماس در دوحه را برعهده گرفتند.

این حمله در حالی صورت گرفت که رهبران حماس برای بررسی طرح پیشنهادی دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا، درباره آتش‌بس در غزه گردهم آمده بودند.

وزارت امور خارجه قطر در واکنش به این حمله با صدور بیانیه‌ای شدیداللحن، اقدام رژیم صهیونیستی را «جنایتکارانه و بزدلانه» خواند و تأکید کرد این تجاوز تهدیدی جدی علیه امنیت شهروندان و ساکنان قطر به شمار می‌رود.

منبع: ایرنا