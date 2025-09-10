بنابر گفته مسئولان، هزینه نصب یک نیروگاه پنج کیلوواتی در حال حاضر بین ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان برآورد شده است البته این هزینه بسته به نکات تخصصی ممکن است کمی کمتر یا بیشتر شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلیپور - با افزایش روزافزون جمعیت و نیاز به انرژی در کشورهای در حال توسعه، ناترازی انرژی به یکی از چالشهای جدی تبدیل شده است کشور ما ایران نیز به عنوان یک کشور غنی از منابع طبیعی، با مشکلاتی در تأمین انرژی پایدار مواجه است در این میان، استفاده از نیروگاههای پنج کیلوواتی پشت بامی تجدیدپذیر، به عنوان یک راهحل مؤثر برای کاهش ناترازی انرژی و تأمین نیازهای روزافزون در سطح خانگی و صنعتی، محسوب میشود.
نیروگاههای پنج کیلوواتی پشت بامی که وزیر نیرو در خصوص آن در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان اظهار کرده بود: این اقدام خوبی است که مردم را تشویق کنیم برق خودشان را تأمین کنند هم تولید پراکنده است هم این اطمینان به مصرف کننده میدهد که نیاز خودش را تأمین کند.
اهمیت نیروگاههای پشت بامی از منظر پدافند غیرعامل
اهمیت نیروگاههای پشت بامی که علاوه بر کمک به اقتصاد خانوار در شرایط محدودیت نیز موثر خواهند بود و در همین خصوص داود مددی، رئیس هیئت مدیره انجمن انرژیهای تجدیدپذیر، در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: از منظر پدافند غیرعامل، اهمیت بسیار زیادی دارد که ما بتوانیم از ظرفیتهای خالی پشت بامها و فضاهای موجود خود استفاده کنیم و با نصب نیروگاههای ۵ کیلوواتی، به تأمین بخشی از نیاز برق کشور بپردازیم. این اقدام نه تنها برای اقتصاد خانوارها مؤثر خواهد بود، بلکه میتواند به پر کردن بخشی از کمبود برق موجود کشور نیز کمک کند.
مددی در پایان گفت: با توجه به محدودیتهای موجود در شبکه توزیع برق، استفاده از نیروگاههای خورشیدی پشت بامی میتواند به بهبود وضعیت شبکه و تأمین انرژی پایدار برای خانوارها و کسبوکارها کمک کند.
توسعه نیروگاههای پشت بامی در اولویت وزارت نیرو و ساتبا
اما نصب نیروگاههای خورشیدی پشت بامی چه میزان هزینه دارد در این راستا هلیا سادات حسینی شکرابی، مجری پروژههای نوآورانه سازمان انرژیهای تجدیدپذیر و بهرهوری انرژی برق (ساتبا) در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: توسعه نیروگاههای پشت بامی یا خانگی در اولویت و دستور کار وزارت نیرو و ساتبا قرار گرفته است. این نیروگاهها نه تنها از لحاظ فنی به کاهش افت شبکه کمک میکنند، بلکه برای خانوادهها و ساختمانهایی که از این نیروگاهها استفاده میکنند مزایایی مانند امنیت انرژی، انرژی پایدار و درآمدزایی دارند.
وی افزود: داشتن نیروگاه خانگی میتواند ارزش ملک را نیز افزایش دهد و به همین دلیل ممکن است خانوادهها و مالکان به فکر نصب این نیروگاهها بیفتند. در این راستا، سازمان انرژی تجدیدپذیر و بهرهوری انرژی برق سامانهای به نام مهرسان را راهاندازی کرده که متقاضیان میتوانند از طریق این سامانه ثبتنام کرده و درخواست خود را برای عقد قرارداد به منظور فروش برق و انتخاب پیمانکاران مورد تایید صلاحیت برای نصب و راهاندازی ثبت کنند.
شکرابی ادامه داد: برای تسهیل فرآیند ثبتنام، در این سامانه چندین مرحله فنی وجود دارد که ممکن است برای متقاضیان معمولی که اطلاعات کمتری در این حوزه دارند، سخت و زمانبر باشد ساز و کاری تعریف شده که در آن کلیه سکوهای اینترنتی که شرایط لازم را داشته باشند و در ارزیابی سازمان ساتبا مورد تایید قرار گیرند، میتوانند کل فرآیند احداث یک نیروگاه خانگی را برای متقاضیان انجام دهند. این فرآیند شامل تأمین تجهیزات، ثبتنام در مهرسان، انتخاب نصاب و اتصال به شبکه است و متقاضی بدون کوچکترین دخالتی میتواند صاحب نیروگاه خانگی شود.
وی همچنین به عملکرد نیروگاهها اشاره کرد و گفت: این نیروگاهها به دو شکل قابل استفاده هستند؛ یکی اینکه برق تولیدی خود را در زمانهای قطع برق به مصرف برسانند و دیگری اینکه کل برق تولیدی را به شبکه برق تحویل دهند.
شکرابی در ادامه به هزینههای نصب نیروگاهها اشاره کرد و گفت: هزینه نصب یک نیروگاه پنج کیلوواتی در حال حاضر بین ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان برآورد شده است البته این هزینه بسته به نکات تخصصی ممکن است کمی کمتر یا بیشتر شود.
وی در مورد تسهیلات نیز تصریح کرد: ساختارهایی در حال ایجاد است که متقاضیان بتوانند هزینههای نصب و راهاندازی نیروگاهها را به صورت اقساطی و از طریق فروش برق پرداخت کنند. برخی بانکها نیز تسهیلاتی را به این موضوع اختصاص دادهاند که متقاضیان میتوانند از آن استفاده کنند.
شکرابی در پایان تأکید کرد که هدف اصلی سازمان تسهیل فرآیند توسعه نیروگاههای خانگی در فضایی است که متقاضیان کمترین درگیری را در حوزههای تخصصی و نهادهای مرتبط با وزارت نیرو داشته باشند.
در نهایت گفتنی است، نیروگاههای پنج کیلوواتی پشت بامی به عنوان یک راهکار مؤثر برای مقابله با ناترازی انرژی در ایران میتوانند نقش مهمی ایفا کنند. با بهرهگیری از منابع انرژی تجدیدپذیر، نه تنها میتوان به تأمین انرژی پایدار دست یافت، بلکه به حفظ محیطزیست و کاهش هزینههای انرژی نیز کمک کرد.