باشگاه خبرنگاران جوان - پایگاه خبری ارم نیوز امارات به نقل از روزنامه صهیونیستی «یدیعوت آحارونوت» نوشت: این تصمیم در پی مواضع تند «ایتمار بن گویر» وزیر امنیت داخلی و «بزالل اسموتریچ» وزیر دارایی اسرائیل و افزایش فشارهای بینالمللی علیه جنایات اسرائیل در غزه از امروز (چهارشنبه) اجرایی میشود.
بر اساس این گزارش، «کاسپار فالدکامپ» وزیر امور خارجه هلند به پارلمان کشورش اطلاع داده است که از چهارشنبه، ورود «بن گویر» و «اسموتریچ» وزرای افراطی اسرائیل به همه ۲۹ کشور عضو منطقه شنگن ممنوع میشود و آنها نمیتوانند وارد هیچیک از کشورهای عضو شنگن که شامل بیشتر کشورهای اتحادیه اروپا و برخی کشورهای غیرعضو است، شوند.
این تصمیم در جلسه پارلمان هلند اتخاذ شد که به بررسی جنگ در غزه و راهحل دو دولتی اختصاص داشت.
روز گذشته (سهشنبه) «خوزه مانوئل آلبارس» وزیر امور خارجه اسپانیا نیز اعلام کرد که بن گویر و اسموتریچ، وزرای افراطی اسرائیل در فهرست افرادی قرار دارند که از ورود به این کشور منع شدهاند.
وی با بیان اینکه عملیات اسرائیل در غزه باعث تلفات غیرقابل قبولی شده است، خاطرنشان کرد که گرسنگی، جان ۲۵۰ هزار نفر را در نوار غزه تهدید میکند.
وزیر امور خارجه اسپانیا افزود: «وضعیت غزه هر روز، رو به وخامت است و ما وظیفه اخلاقی داریم که در چارچوب حاکمیت خود و مطابق با حقوق بشر عمل کنیم.»
وزارت امور خارجه اسپانیا روز دوشنبه اعلام کرد که در بحبوحه تنشها بین مادرید و تل آویو بر سر جنگ غزه و اتهامات اسرائیل علیه مادرید مبنی بر «یهودیستیزی»، سفیر خود را از اسرائیل برای مشورت فراخوانده است.
در بیانیهای آمده است: «وزارت امور خارجه در واکنش به تهمت علیه اسپانیا و اقدامات غیرقابل قبول علیه دو عضو دولت، سفیر اسپانیا در تلآویو را برای مشورت احضار کرده است.»
رژیم اسرائیل پیشتر اسپانیا را به «ضدیت با یهودیان» متهم کرده بود، اتهامی که مادرید آن را کاملا رد کرده و آن را «افترا» خوانده است.
این اقدامات دیپلماتیک اروپا در حالی صورت میگیرد که فشار جامعه جهانی بر رژیم اسرائیل به دلیل ارتکاب جنایات جنگی در غزه و محاصره این منطقه، روز به روز در حال افزایش است.
منع ورود مقامات ارشد رژیم صهیونیستی به خاک اروپا، نشانهای از تغییر رویکرد بینالمللی و تبدیل شدن اسرائیل به یک رژیم در حال منزوی در صحنه جهانی است.
منبع: ایرنا