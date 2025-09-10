چین از رژیم اسرائیل خواست که «فوراً» حملات خود را در غزه متوقف، هرچه زودرتر آتش‌بس جامع و پایدار برقرار و از وقوع یک بحران انسانی در مقیاس بزرگتر جلوگیری کند.

باشگاه خبرنگاران جوان - سخنگوی وزارت امور خارجه چین در بیانیه‌ای تصریح کرد: بیش از ۷۰۰ روز از آغاز درگیری در غزه می‌گذرد که منجر به کشته شدن ۶۴ هزار نفر در این منطقه و ایجاد یک بحران انسانی بی‌سابقه شده است.

 آناتولی لین جیان افزود، چین با هر اقدامی که به غیرنظامیان و تأسیسات غیرنظامی آسیب برساند و قوانین بین‌المللی را نقض کند، مخالف است و آن را محکوم می‌کند.

به گزارش ایرنا، رژیم صهیونیستی از ۱۵ مهر ۱۴۰۲ جنگی ویرانگر را علیه نوار غزه آغاز کرد که تاکنون بیش از ۶۴ هزار شهید و ده‌ها هزار مجروح برجای گذاشته است.

این جنگ نه تنها موجب نابودی گسترده زیرساخت‌های این منطقه از جمله بیمارستان‌ها، مدارس و شبکه‌های تأمین آب و برق شد، بلکه به آوارگی صد‌ها هزار فلسطینی، کمبود شدید مواد غذایی و بحران انسانی بی‌سابقه‌ای منجر شده است.

تصاویر منتشرشده از غزه نشان‌دهنده ویرانی کامل محله‌های مسکونی، صف‌های طولانی مردم برای دریافت اندک کمک‌های بشردوستانه و بیمارستان‌هایی است که به دلیل نبود دارو و سوخت، قادر به ارائه خدمات درمانی نیستند.

منبع: ایرنا

برچسب ها: چین ، رژیم صهیونیستی ، آتش‌بس
