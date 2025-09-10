باشگاه خبرنگاران جوان - مرکز اطلاع‌رسانی فلسطین در گزارشی تحلیلی درباره حمله عصر سه شنبه رژیم صهیونیستی به محل برگزاری نشست رهبران حماس که برای بررسی طرح پیشنهادی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گردهم آمده بودند، نوشت: عصر سه‌شنبه، پایتخت قطر صحنه یک حمله هوایی بی‌سابقه از سوی رژیم صهیونیستی شد که هدف آن، محل برگزاری نشست هیأت بلندپایه حماس به ریاست خلیل الحیه در منطقه کاتارا بود.

این گزارش افزود: با وجود انفجار‌های شدید و ایجاد ستون‌های دود غلیظ در آسمان دوحه، تمام اعضای هیات حماس جان سالم به در بردند.

وزارت کشور قطر اعلام کرد صدا‌های شنیده‌شده ناشی از حمله به محل اقامت موقت برخی رهبران حماس بوده و اوضاع تحت کنترل است. در همین حال، وزارت خارجه قطر این حمله را «عملی بزدلانه و نقض آشکار حقوق بین‌الملل» خواند و هشدار داد که دوحه در برابر این اقدام بی‌پروا، سکوت نخواهد کرد.

ادعا‌های رژیم صهیونیستی و واکنش‌های بین‌المللی

ارتش رژیم صهیونیستی مدعی شد این عملیات با هماهنگی شاباک (سازمان امنیت داخلی) و به‌صورت «دقیق و هدفمند» علیه رهبران باسابقه حماس انجام شده است.

دفتر بنیامین نتانیاهو نیز ادعا کرد که این حمله «به‌صورت مستقل و با ابتکار اسرائیل» صورت گرفته است. رسانه‌های صهیونیستی از شلیک ۱۲ موشک به محل حضور رهبران حماس خبر دادند و نام افرادی از جمله «خلیل الحیه»، «زاهر جبارین» و حتی «خالد مشعل» را در فهرست اهداف ذکر کردند.

پیامد‌های سیاسی و منطقه‌ای

به گفته کارشناسان، این حادثه نقطه عطفی در تاریخ منطقه محسوب می‌شود که جنگ را از چارچوب غزه به سطح منطقه‌ای کشانده است.

«وسام عفیفه» روزنامه‌نگار فلسطینی، سه سطح خطر را در پی این حمله شناسایی کرد و افزود: این خطرات سطوح سیاسی، منطقه‌ای و راهبردی را شامل می‌شود.

وی درباره سطح سیاسی این خطرات اظهارداشت: هدف قرار دادن هیات مذاکره‌کننده در لحظه بررسی طرح آمریکا، نشانه پایان هرگونه راه‌حل سیاسی و تثبیت سیاست «اداره بحران با خشونت» از سوی رژیم صهیونیستی است.

این روزنامه نگار فلسطینی، درباره خطرات منطقه‌ای این تجاوز گفت: حمله به خاک کشوری میانجی مانند قطر، چالشی جدی علیه حاکمیت و نقش دیپلماتیک دوحه ایجاد کرده و می‌تواند بحرانی دیپلماتیک در سطح خلیج فارس را رقم بزند.

وی در زمینه خطرات راهبردی این حمله افزود: ترور رهبران حماس در خارج از فلسطین، فصل جدیدی از جنگ را آغاز کرده و خطر سرایت بحران به کل منطقه را افزایش می‌دهد.

عفیفه تاکید کرد که «دوحه امروز میزبان مذاکرات نبود، بلکه به جبهه جنگ بدل شد.»

طرح آمریکا؛ طعمه‌ای برای ترور

«فراس یاغی» کارشناس مسائل صهیونیستی در گفت‌و‌گو با خبرگزاری شهاب ابراز عقیده کرد که «این عملیات بیش از یک اقدام نظامی، نشانه تصمیم استراتژیک آمریکا و رژیم صهیونیستی برای پایان دادن به مذاکرات و حرکت به سمت گزینه نظامی است.»

وی با اشاره به هماهنگی واشنگتن و تل‌آویو و به پرواز درآمدن هواپیما‌های جاسوسی آمریکا و انگلیس بر فراز دوحه پیش از حمله هوایی رژیم اسرائیل به عنوان شاهدی بر هم‌پیمانی آنها افزود: طرح اخیر آمریکا ممکن است به عنوان «طعمه» برای جمع‌آوری رهبران حماس در یک مکان طراحی شده باشد.

به گفته او، نتانیاهو در پی اجرای طرحی با عنوان «پیروزی مطلق» است که شامل اشغال کامل غزه، تخریب تونل‌ها و تخلیه گسترده فلسطینیان می‌شود، طرحی که وی، آن را «طرح ریویرا» نامید.

خشم عربی و واکنش‌های دیپلماتیک

این حمله موجی از خشم در سطح کشور‌های عربی برانگیخت. مرتضی منصور، نماینده سابق پارلمان مصر، خواستار اخراج فوری سفرای آمریکا و رژیم صهیونیستی از کشور‌های عربی شد و گفت: «این جنایت پاسخی با بیانیه‌های محکومیت نمی‌خواهد. ما با باندی جنایتکار مواجهیم که مذاکرات را به گلوله بست.»

او همچنین با انتقاد از سکوت دولت‌های عربی، تاکید کرد که تنها «مقاومت» می‌تواند زمین‌های اشغالی فلسطین را آزاد کند.

«خلیل عطیه» نماینده سابق مجلس نمایندگان اردن نیز این اقدام را «ضربه‌ای سهمگین به روند مذاکرات بین حماس و رژیم اسرائیل برای آزادی اسیران» دانست و افزود: «رژیم صهیونیستی با هدف قرار دادن قطر که نقش میانجی کلیدی را ایفا می‌کند، نشان داد که هیچ راه‌حل سیاسی را برنمی‌تابد و تنها به دنبال گسترش هرج‌ومرج در منطقه است.»

هشدار به شورای همکاری خلیج فارس

همچنین «حسین هریدی» معاون سابق وزارت خارجه مصر هشدار داد که این حمله تنها تهدیدی برای امنیت قطر نبود، بلکه کل امنیت شورای همکاری خلیج فارس را هدف قرار داد.

وی افزود: «موافقت آمریکا برای انجام چنین حمله‌ای بر خاک قطر، ثابت می‌کند که واشنگتن برای حاکمیت کشور‌های عربی ارزشی قائل نیست، حتی با وجود کمک‌های مالی کلان آنها.»

ابعاد نظامی و شکست استراتژیک نتانیاهو

دکتر «نضال ابوزید» کارشناس استراتژیک تصریح کرد: «این حمله نشان داد که نتانیاهو نه به صلح می‌اندیشد و نه به مذاکرات.

وی افزود: «حتی با وجود شکست عملیات، پیام آن روشن است و آن اینکه، رژیم صهیونیستی آماده است تا مسیر دیپلماسی را به‌کلی کنار بگذارد.»

به گفته نضال ابوزید، ناکامی در حذف رهبران حماس، سیلی تازه‌ای بر صورت نتانیاهو بود که همزمان در غزه و کرانه باختری نیز با ناکامی‌های پی‌درپی روبه‌رو است.

اسرائیل روز سه شنبه به اماکن مسکونی شماری از اعضای دفتر جنبش حماس در دوحه قطر حمله کرد و در بیانیه‌ای مسوولیت حملات هوایی تروریستی به قطر را بر عهده گرفت.

رسانه‌های صهیونیستی اذعان کردند که این حمله با هماهنگی دولت آمریکا و شخص دونالد ترامپ انجام شده است. با این وجود دفتر نخست‌وزیری رژیم صهیونیستی مدعی شد: عملیات علیه رهبران حماس کاملاً مستقل و اسرائیلی بود.

وزارت امور خارجه قطر نیز با صدور بیانیه‌ای شدیداللحن، حمله رژیم صهیونیستی به اماکن مسکونی شماری از اعضای دفتر سیاسی جنبش حماس در دوحه را «جنایتکارانه و بزدلانه» خواند و تأکید کرد این اقدام تهدیدی جدی علیه امنیت شهروندان و ساکنان قطر به شمار می‌رود.

حمله هوایی رژیم صهیونیستی به اقامتگاه و محل نشست اعضای دفتر سیاسی حماس در دوحه پایتخت قطر، موجی گسترده از واکنش‌ها و محکومیت‌ها را در سطح منطقه‌ای و جهانی برانگیخت.

این موج گسترده محکومیت‌ها بار دیگر نشان داد که اقدام رژیم صهیونیستی در حمله به خاک قطر، نه تنها تهدیدی علیه یک کشور عربی، بلکه چالشی برای امنیت و ثبات کل منطقه و قوانین بین‌المللی تلقی می‌شود.

منبع: ایرنا