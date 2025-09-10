باشگاه خبرنگاران جوان - محسن گلستانی رئیس اتحادیه صنف فروشندگان نوشتافزار و لوازم مهندسی تهران با بیان اینکه بازار نوشتافزار بازاری فصلی است که معمولاً اوج فروش آن از ۱۵ شهریور تا مهرماه ادامه دارد، اظهار کرد: در این ایام، خانوارها خرید نوشتافزار را برای یک سال انجام میدهند. اما به دلیل شرایط اقتصادی، در سالهای اخیر قدرت خرید مردم هر سال کاهش یافته و شاهد افت تقاضا در بازار نوشت افزار هستیم. خانوادهها سعی میکنند با پول موجود انتخابهای کاربردیتر و اقتصادیتر داشته باشند؛ بنابراین در حال حاضر خانوادهها کمتر خرید میکنند و سعی میکنند با پولی که دارند انتخابهای کاربردیتر و ارزانتری داشته باشند.
وی در ادامه با بیان اینکه غالب نوشتافزارهای مورد نیاز دانشآموزان از جمله مداد، مدادرنگی، خودکار، پاککن، تراش، دفتر و جامدادی توسط تولید داخلی تأمین میشود، تصریح کرد: اوج تولید تولیدکنندگان داخلی معمولاً در تابستان است تا کالاها در شهریور و مهر در بازار موجود باشد.
گلستانی ادامه داد: امسال برای تأمین کالا مشکل خاصی وجود ندارد و با توجه به روند کاهشی تقاضا، کمبودی در بازار پیشبینی نمیشود. این عرضه مدیون تلاش تولیدکنندگانی است که علیرغم مشکلاتی همچون هزینه بالای انرژی و قطعی برق چند روز در هفته و همچنین دشواریهای تخصیص ارز برای واردات مواد اولیه، همچنان تولید را ادامه دادهاند. به همین دلیل اگرچه کاهش تولید وجود داشته، اما همزمان کاهش تقاضا باعث شده بازار دچار کمبود جدی نشود.
افزایش ۳۰ درصدی میانگین قیمت نوشت افزار
رئیس اتحادیه صنف فروشندگان نوشتافزار و لوازم مهندسی تهران در ادامه درباره وضعیت قیمتها در سال جاری گفت: نوشتافزار هم مانند سایر کالاها از تورم تأثیر میگیرد. مواد اولیه بخش زیادی از نوشتافزار وارداتی است و جهش نرخ ارز مربوط به واردات مواد اولیه در سال جاری روی قیمتها اثر داشته است. علاوه بر این افزایش سایر هزینههای تولید نیز بر قیمتها اثر داشته است.
به گفته او، به طور میانگین قیمت نوشتافزار امسال حدود ۳۰ درصد نسبت به شهریور پارسال افزایش داشته است. این افزایش در برخی اقلام اساسی و سادهتر مانند دفتر و مداد کمتر است و در مجموع هم تورم در بخش نوشت افزار کمتر از نرخ تورم عمومی بوده است.
سهم تولید داخل از بازار نوشت افزار
به گفته رئیس اتحادیه صنف فروشندگان نوشتافزار و لوازم مهندسی تهران، بیشتر کالاهای اصلی نوشتافزار همچون مداد، دفتر، پاککن و خودکار توسط شرکتهای داخلی تولید میشوند. اما در مورد برخی کالاها مثل اتود، ماژیک، روان نویس و ... که ماشینآلات و تکنولوژی تولید پاسخگوی نیاز نیست، بخشی از کالاها بهصورت وارداتی تأمین میشود.
گلستانی در پایان به خانوادهها توصیه کرد که خریدهای خود را از فروشگاههای دارای جواز کسب انجام دهند و گفت خرید از دستفروشها یا نمایشگاههای موقت شهرداری در مناطق مختلف میتواند تبعاتی برای خریداران داشته باشد؛ چراکه در نبود نظارت کافی، گاهی کالاهای بیکیفیت یا تقلبی عرضه میشود. مردم نباید فریب ظاهر کالاها را بخورند، چراکه ممکن است متضرر شوند.
