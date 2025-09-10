باشگاه خبرنگاران جوان - شادی مالکی مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران درباره جزئیات نرخ سرویس مدارس اظهار کرد: برابر مصوبه هیات وزیران و آییننامه اجرایی حملونقل دانشآموزی، شهرداری تهران مرجع احراز صلاحیت شرکتها و رانندگان و همچنین صدور گواهی برای ارائه خدمات سرویس مدارس است.
وی ادامه داد: بر همین اساس، لایحه تعیین نرخ بهای خدمات تقدیم شورای شهر شد که پس از تصویب و تایید فرمانداری، به شهرداری ابلاغ و اکنون به صورت کامل در سامانه «سپند» بارگذاری شده و والدین بهراحتی میتوانند به جدول نرخها در مقاطع مختلف دسترسی داشته باشند.
افزایش ۳۶.۸ درصدی نرخ کرایه سرویس مدارس
مالکی با بیان اینکه امسال نرخ کرایه ۳۶.۸ درصد افزایش یافته است، افزود: برخی ضرایب که سال گذشته در محاسبه کرایهها لحاظ میشد، حذف یا کاهش یافته است. به عنوان نمونه، ضریب شیب در مناطق بالای پنج درصد که ۱۵ درصد به نرخ میافزود، امسال حذف شد. همچنین ضریب ترافیک که سال قبل ۲۵ درصد بود، امسال با کاهش ۱۵ درصدی محاسبه میشود؛ بنابراین با وجود افزایش نرخ، این تغییرات به نفع والدین در نظر گرفته شده است.
مدیرعامل تاکسیرانی شهر تهران تاکید کرد: سال تحصیلی برای مقطع متوسطه ۹ ماهه و برای مقطع ابتدایی ۸ ماهه محاسبه خواهد شد؛ این در حالی است که سال گذشته هر ۲ مقطع ۹ ماهه محاسبه میشد. همچنین تعطیلات رسمی درجشده در تقویم کشور از نرخ کرایه حذف خواهد شد.
به گفته مالکی، تاکنون ۱۹ هزار دانشآموز از مدارس عادی و پنج هزار دانشآموز مدارس استثنایی در سامانه سپند ثبتنام کردهاند. همچنین از ۱۵۰ شرکت متقاضی ۱۲۰ شرکت دارای تایید صلاحیت هستند. یکهزار و ۶۵۰ راننده و ناوگان برای سرویس مدارس استثنایی و یکهزار ناوگان نیز برای مدارس عادی مجوز فعالیت دریافت کردهاند.
وی افزود: شرکتهایی که مجوز گرفتهاند، مکلف هستند ظرف ۷۲ ساعت حداقل ۲۰ دستگاه خودرو در سامانه سپند ثبت کنند و ناوگانی که فاقد برچسب باشند از مهرماه مشمول جریمه خواهند شد.
وی با تاکید بر مسئولیت اجتماعی شهرداری تهران در ارائه خدمات مناسب به دانشآموزان خاطرنشان کرد: بر اساس مصوبه شورا، همه خدمات سرویس مدارس برای دانشآموزان استثنایی رایگان خواهد بود و هیچگونه وجهی از والدین این دانشآموزان دریافت نمیشود.
مالکی ابراز امیدواری کرد: با تدابیر اتخاذ شده و اجرای کامل مصوبه، والدین و دانشآموزان از خدمات سامانه سپند و سرویسهای مدارس رضایت داشته باشند.
