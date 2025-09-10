روزنامه اسرائیلی معاریو فاش کرد که عملیات هدف قرار دادن رهبران حماس در قطر از هفته‌ها قبل توسط شاباک برنامه‌ریزی شده بود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - بر اساس گزارش امروز چهارشنبه روزنامه صهیونیستی «معاریو»، حملات رژیم تروریستی اسرائیل به دوحه از هفته‌ها پیش برنامه‌ریزی شده بود. این روزنامه اشاره کرده که دستگاه «شاباک» منتظر نتایج نهایی حمله در قطر است.

«معاریو» به نقل از یک مسئول در نیروی هوایی رژیم تروریستی اسرائیل نوشت که «هیچ کس در ساختمانی در دوحه نمی‌توانست جان سالم به در ببرد.»

این در حالی است که منابع صهیونیستی گزارش داده که بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم تروریستی اسرائیل، با وجود مخالفت سران امنیتی درباره زمان‌بندی، تصمیم به اجرای حمله در دوحه گرفته است.

از سوی دیگر، سفیر رژیم تروریستی اسرائیل در آمریکا گفت که تل‌آویو به هدف قرار دادن رهبران حماس ادامه خواهد داد و اشاره کرد: «اگر ضربه‌ای در دوحه به اهدافش نرسید، دفعه بعد حتما به آنها خواهد رسید.»

روز سه‌شنبه، رژیم تروریستی اسرائیل تلاش کرد تا رهبران سیاسی حماس را که برای مذاکره درباه طرح آمریکا در دوحه جمع شده بودند را در حمله‌ای هوایی به قطر ترور کند، اما این حملات با شکست مواجه شد. به این ترتیب دامنه حملات نظامی رژیم تروریستی اسرائیل در خاورمیانه گسترش یافت. واشنگتن که خود در این حمله به رژیم تروریستی کمک کرده بود این حمله را یکجانبه و مغایر با منافع آمریکا و اسرائیل توصیف کرد.

از سویی دیگر جنبش حماس اعلام کرد که در حمله روز گذشته در دوحه، شش نفر شهید شدند که یکی از آنها پسر خلیل الحیه بود، اما رهبران اصلی این جنبش در این محل نبودند و زنده هستند.

منبع: العربیه

برچسب ها: حمله به قطر ، رهبران حماس
