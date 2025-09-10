مدیر ارتباطات شرکت بهره‌برداری مترو تهران و حومه از ارائه خدمات ویژه به شهروندان برای برگزاری مراسم جشن بزرگ «پیامبر مهربانی» خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - هادی زند مدیر ارتباطات و امور بین‌الملل شرکت بهره‌برداری مترو تهران و حومه با اشاره به خدمات ویژه و رایگان مترو تهران برای مراسم جشن بزرگ «پیامبر مهربانی» اعلام کرد: با توجه به اهمیت این مراسم مذهبی و فرهنگی، شرکت بهره‌برداری مترو تهران تمهیدات ویژه‌ای از جمله کاهش زمان انتظار قطار‌ها و ارائه سرویس رایگان را برای تسهیل تردد شهروندان در نظر گرفته است.

وی با اشاره به اینکه این مراسم امروز چهارشنبه از ساعت ۱۵ تا ۲۳ برگزار می‌شود، افزود: خدمات رایگان از ایستگاه‌های میدان حضرت ولی‌عصر (عج)، شهدای هفتم‌تیر، میدان جهاد و تئاتر شهر تا پایان مراسم به مسافران ارائه خواهد شد.

مدیر ارتباطات و امور بین‌الملل متروی تهران در پایان تأکید کرد: تمامی این اقدامات با هدف تسهیل در تردد شهروندان و فراهم‌سازی زمینه حضور هرچه باشکوه‌تر مردم در مراسم جشن بزرگ پیامبر مهربانی انجام می‌شود.

منبع: مهر

برچسب ها: مترو تهران و حومه ، پیامبر مهربانی
خبرهای مرتبط
برنامه‌های سالروز ولادت حضرت محمد(ص) در منطقه ۱۱
برگزاری جشن بزرگ «پیامبر مهربانی» برای چهارمین سال پیاپی در پایتخت
آزادی ۹۲ زندانی در تهران در آستانه میلاد پیامبر اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع)
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۴۹ ۱۹ شهريور ۱۴۰۴
سلام جناب نظر من این است برای خدمات ویژه و رایگان مترو تهران برای مراسم جشن بزرگ «پیامبر مهربانی» هزینه بلیط تمامی خطوط مترو را صرف نیازمند ها و بخصوص موسسه های نگهداری فرزندان فاقد مادر و پدر می نمودی هم مردم راضی بودند و هم پیامبر مهربانی .
۰
۰
پاسخ دادن
صدور گواهینامه موتور برای بانوان ممنوعیت قانونی ندارد؛ خلاء دارد
کشف طلا و سکه و دستگیری دو سارق حرفه‌ای در مترو تهران
حسین کاغذلو به عنوان رئیس ستاد انتخابات استان تهران منصوب شد
جاده چالوس برای پنجمین روز متوالی یکطرفه شد/ ترافیک فوق‌سنگین در محور‌های شمالی
جاده چالوس دوطرفه شد
هوای تهران در مرز آلودگی قرار دارد
ثبت‌نام ۲۴ هزار دانش‌آموز تهرانی در سامانه سرویس مدارس
خدمات ویژه و رایگان مترو تهران برای مراسم جشن بزرگ «پیامبر مهربانی»
آخرین اخبار
خدمات ویژه و رایگان مترو تهران برای مراسم جشن بزرگ «پیامبر مهربانی»
ثبت‌نام ۲۴ هزار دانش‌آموز تهرانی در سامانه سرویس مدارس
جاده چالوس برای پنجمین روز متوالی یکطرفه شد/ ترافیک فوق‌سنگین در محور‌های شمالی
هوای تهران در مرز آلودگی قرار دارد
صدور گواهینامه موتور برای بانوان ممنوعیت قانونی ندارد؛ خلاء دارد
جاده چالوس دوطرفه شد
حسین کاغذلو به عنوان رئیس ستاد انتخابات استان تهران منصوب شد
کشف طلا و سکه و دستگیری دو سارق حرفه‌ای در مترو تهران
خدمات‌رسانی حمل‌ونقل عمومی به مناسبت جشن هفدهم ربیع‌الاول
برگزاری جشن بزرگ «پیامبر مهربانی» برای چهارمین سال پیاپی در پایتخت
آزادی ۹۲ زندانی در تهران در آستانه میلاد پیامبر اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع)
برنامه‌های سالروز ولادت حضرت محمد(ص) در منطقه ۱۱
شکایت محیط زیست تهران از باغ وحش ارم به دنبال تلف شدن شیر نر
تاکید استاندار تهران بر تکمیل پروژه‌های نیمه تمام مسکن در پایتخت
آغاز پویش ملی «مهر علوی»؛ توزیع بیش از ۶۷۵۰ بسته نوشت‌افزار در ۳ استان محروم کشور
تداوم ترافیک فوق سنگین در جاده چالوس/ پلیس راهور از مسافران شمالی خواست مسیر‌های جایگزین را انتخاب کنند
ساخت دو بوستان به ارزش ۱۰ همت در منطقه یک
بازگشت یک میلیارد دلار اموال بازنشستگان با اخذ رای قطعی از محاکم قضایی
آغاز جشنواره زنگ تفریح شهروند در تهران
سرگذشت شیر امیرعلی اکبری/ وقتی به هم‌نوع خود رحم نمی‌کنی
جزئیات عفو معیاری ۱۴۰۴ اعلام شد
نحوه نظارت بر تعیین و دریافت شهریه در مدارس غیردولتی بررسی شد
۹۷ درصد واحد‌های آسیب‌دیده در جنگ تعیین تکلیف شده‌اند
حدود ۸۰۰ مرکز نیکوکاری در تهران فعال است
زن جوان در آتش قمارخانه سوخت؛ قاتل در انتظار محاکمه
تایید حکم قصاص قاتل الهه حسین‌نژاد در دیوان عالی
تأیید نرخ جدید کرایه سرویس مدارس پایتخت
نجات عامل قتل بی‌رحمانه مادر تهرانی با ۸ ضربه چاقو از قصاص
ثبت ۵۱۰ حادثه کوهستان از خرداد تا کنون
توزیع روزانه ۶۰ تن گوشت در میادین و بازار‌های میوه و تره‌بار