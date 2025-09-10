مدارس لرستان، همچون بسیاری از مناطق ایران، بازتابی از تاریخ، فرهنگ، جغرافیا و شرایط اجتماعی این استان هستند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - لرستان با جمعیتی متنوع، روستا‌های پراکنده در کوهستان و جلگه‌های حاصلخیز، شهری نسبتاً گسترده مانند خرم‌آباد و الیگودرز، و همچنین روستا‌های کوچک کوه‌پایه‌ای، نیازمند نظام آموزشی خاصی است که بتواند با شرایط متغیر اقلیمی و فرهنگی سازگار شود.

کوهستانی بودن بخش بزرگی از لرستان باعث شده است که دسترسی به مدارس برای دانش‌آموزان روستایی دشوار باشد. در برخی مناطق، دانش‌آموزان باید مسافت زیادی را پیاده طی کنند تا به مدرسه برسند. همین موضوع موجب شده است که در برخی نقاط مدارس کوچک و چندپایه ایجاد شود که یک معلم هم‌زمان چند کلاس را تدریس می‌کند.

مدارس شهری لرستان از امکانات بیشتری برخوردارند: ساختمان‌های نوسازتر، دسترسی به معلمان متخصص و امکانات آموزشی بهتر. اما مدارس روستایی و عشایری معمولاً با کمبود معلم، فرسودگی ساختمان‌ها و نبود تجهیزات آموزشی مدرن روبه‌رو هستند.

یکی از ویژگی‌های بارز لرستان وجود مدارس عشایری است. زندگی کوچ‌نشینی برخی از طوایف ایجاب کرده که مدارس سیار یا چادری برای فرزندان عشایر ایجاد شود. این مدارس نقش مهمی در کاهش بی‌سوادی میان کودکان عشایر ایفا کرده‌اند، اما همچنان با مشکلاتی، چون کمبود معلم، نبود امکانات گرمایشی و سرمایشی و فاصله زیاد تا مراکز آموزشی مواجه‌اند.

پروژه مهر با بیش از ۶ هزار نفر برای بهبود مدارس لرستان

سید عیسی سهرابی، مدیرکل آموزش‌وپرورش لرستان شامگاه سه‌شنبه در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری با اشاره به اینکه «پروژه مهر» از اردیبهشت‌ماه در استان آغاز شده و تا اول مهر ادامه دارد اظهار کرد: این پروژه با مشارکت ۶۴۰۰ نفر و با تشکیل چند کارگروه در حال اجراست.

وی با بیان اینکه ۴۶۴۶ مدرسه دولتی و غیردولتی در استان فعال هستند، گفت: مانور بازگشایی مدارس در ۱۸۶۱ مدرسه، معادل ۴۰ درصد از مراکز آموزشی استان، انجام شده و می‌توان گفت این مدارس از آمادگی نسبی برخوردار هستند.

سهرابی در ادامه به «نهضت توسعه عدالت در فضا‌های آموزشی» اشاره کرد و افزود: این نهضت با اولویت محرومیت‌زدایی و مشارکت مردمی، یکی از مهم‌ترین اولویت‌های دولت است.

وی با اشاره به نتایج بررسی‌های انجام‌شده گفت: در نظام مسائل آموزشی استان، ۱۷۰ مدرسه کانکسی با بیش از ده دانش‌آموز، ۷۰ مدرسه سنگی، ۶۱۲ مدرسه تخریبی، ۶۴ پروژه در حال ساخت و ۱۵ مدرسه با تراکم بالای ۳۵ دانش‌آموز شناسایی شده است.

مدیرکل آموزش‌وپرورش لرستان با بیان اینکه مدارس کانکسی با بیش از ده دانش‌آموز به جز ۴ مدرسه که به دلیل مشکل مسافت امکان جابه‌جایی ندارند تا پایان شهریورماه برچیده خواهند شد، تصریح کرد: باتوجه‌به میانگین دانش‌آموزان این مدارس، می‌توان گفت وضعیت تحصیلی حدود ۴ هزار دانش‌آموز نسبت به سال‌های گذشته بهبود خواهد یافت.

به گفته سهرابی در مناطق عشایری، مدارس شبه کپری وجود دارند که در حال حاضر در اولویت نیستند، ولی مطالعات مربوط به آنها در دست اقدام است.

با اجرای طرح‌های نوسازی مدارس، توسعه مدارس هوشمند و افزایش توجه به عدالت آموزشی، لرستان می‌تواند در سال‌های آینده شاهد ارتقای کیفیت آموزش باشد. همچنین با استفاده از فناوری‌های آموزشی (مانند آموزش آنلاین و محتوای دیجیتال)، می‌توان فاصله میان مدارس شهری و روستایی را کاهش داد.

چالش‌های مدارس لرستان

کمبود فضا و فرسودگی ساختمان‌ها: بسیاری از مدارس، به‌ویژه در روستاها، به بازسازی یا نوسازی نیاز دارند.

نبود امکانات هوشمند و آموزشی مدرن: در حالی که برخی مدارس کشور به تخته‌های هوشمند، آزمایشگاه‌های مجهز و کلاس‌های مجازی دسترسی دارند، در لرستان هنوز بسیاری از مدارس با کمبود امکانات اولیه روبه‌رو هستند.

مشکل جذب و نگهداشت معلمان متخصص: مناطق دورافتاده معمولاً کمتر مورد استقبال معلمان قرار می‌گیرند.

ترک تحصیل: به دلیل فقر اقتصادی و مسیر‌های سخت، در برخی مناطق نرخ ترک تحصیل به‌ویژه در میان دختران بالاتر است.