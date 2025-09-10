به دنبال حمله اسرائیل به قطر، شورای امنیت نشست اضطراری برگزار خواهد کرد تا این اقدام را که با محکومیت شدید قطر و اتحادیه عرب رو‌به‌رو شده، بررسی کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - به گفته منابع دیپلماتیک، شورای امنیت سازمان ملل متحد، امروز چهارشنبه، یک نشست اضطراری برای بررسی حمله رژیم تروریستی اسرائیل به رهبران جنبش حماس در قطر برگزار می‌کند.

به گفته همین منابع، الجزایر و دیگر کشور‌های عضو، خواستار برگزاری این جلسه شده‌اند. قطر این حمله را به عنوان «نقض آشکار تمام قوانین و استاندارد‌های بین‌المللی و تهدیدی جدی برای امنیت ساکنان خود» محکوم کرد.

بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم تروریستی اسرائیل ادعا کرد که این حمله در پاسخ به عملیات مقاومت در قدس اشغالی طی روز دوشنبه بود که در آن دو نیروی حماس به شهادت و شش صهیونیست نیز به هلاکت رسیدند.

از سوی دیگر، شورای وزیران اتحادیه عرب، حمله رژیم تروریستی اسرائیل به پایتخت قطر، دوحه، را به شدت محکوم کرد و آن را نقض فاحش قوانین بین‌المللی و منشور سازمان ملل، و تجاوز آشکار به حاکمیت و امنیت کشور قطر دانست.

این شورا در بیانیه‌ای، این تجاوز رژیم تروریستی اسرائیل را «نقض فاحش حاکمیت یک کشور عربی، تشدید خطرناک و تخطی غیرقابل قبول» خواند که صلح و امنیت بین‌المللی را تهدید می‌کند. همچنین نسبت به عواقب اقدامات تنش‌زای رژیم تروریستی اسرائیل که امنیت و ثبات منطقه را به خطر می‌اندازد، هشدار داد.

منبع: الشرق الاوسط

