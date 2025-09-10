یکی از مقامات صهیونیست با انتقاد از زمانبندی عملیات تروریستی اسرائیل در قطر اعلام کرد که این حملات جان اسرای صهیونیست را به خطر می‌اندازد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - یائیر گولان، سرکرده حزب دموکرات‌های رژیم تروریستی اسرائیل اشاره کرد که «زمان‌بندی عملیات ترور در دوحه به شدت سرنوشت اسیران اسرائیلی و همچنین امکان دستیابی به توافق را تهدید می‌کند.»

او خاطرنشان کرد: «شکی نیست این حمله مانع مذاکرات می‌شود و روز‌های طولانی هیچ مذاکره‌ای برگزار نخواهد شد.»

پیش از این، روز سه‌شنبه، قطر اعلام کرد که رژیم تروریستی اسرائیل «حمله‌ای بزدلانه را به اقامتگاه‌های برخی از اعضای دفتر سیاسی حماس در دوحه» انجام داده است. ارتش رژیم تروریستی اسرائیل نیز به سرعت در بیانیه‌ای اعلام کرد که با همکاری دستگاه امنیتی «شاباک»، «فرماندهی جنبش حماس» در دوحه را با نیروی هوایی هدف قرار داده است.

در ادامه، حماس اعلام کرد که «دشمن در ترور برادران در هیات مذاکره‌کننده ناکام ماند»، اما «تعدادی به شهادت رسیدند». حماس توضیح داد که جهاد لبد، مدیر دفتر خلیل الحیه، رئیس حماس در غزه، و پسرش همام الحیه، به همراه سه نفر از همراهانشان به نام‌های عبدالله عبدالواحد، مؤمن حسونه و احمد المملوک، جزو شهدا هستند.

منبع: النشره

برچسب ها: یائیر گولان ، حمله به قطر
