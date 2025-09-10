باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - حجت‌الاسلام اسماعیل سیاوشی دبیر اول کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره برکناری معاون هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: به نظر من اگر این اقدام را زودتر انجام می‌دادند بهتر بود، چون یکسری کار‌هایی انجام شد که اگر انجام نمی‌شد هم برای وزیر و هم برای دولت بهتر بود.

نماینده مردم چادگان، فریدن و فریدونشهر در مجلس اظهار کرد: یک فستیوالی در بوشهر انجام شد که معاون هنری می‌توانست بهتر مدیریت کند، اما یک توییت زد و آن را خراب کرد همچنین در بحث کنسرتی که در میدان آزادی می‌خواستند برگزار کنند آمد یک مطلبی گفت و خرابش کرد. گاهی وقت‌ها یک مطلب از یک مقام مسئول به اندازه کافی موثر است.

این نماینده مجلس اضافه کرد: وی بعد از اینکه مطالبی از این قضایا می‌گوید نشان می‌دهد در اجرای برنامه‌ها اهدافی بوده است لذا اینکه همین الان او را جابه‌جا کردند کار خوبی بود و اگر زودتر انجام می‌دادند بهتر بود.

دبیر اول کمیسیون فرهنگی مجلس تصریح کرد: معاونت هنری باید ببیند عیبی که مسئول سابق آن داشت چه بوده و آن عیب‌ها را انجام ندهد و اگر انجام دهد دوباره سرنوشتش به همان تبدیل می‌شود، اما من معتقدم احتمالا سیاست‌هایشان اصلاح شود.

حجت‌الاسلام سیاوشی گفت: نوع مدیریت در کنسرت همایون شجریان مهم بود، اما آن را حتی با استاندار هماهنگ نکرده بود.