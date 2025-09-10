نماینده مجلس می‌گوید اگر برکناری معاون هنری وزارت ارشاد زودتر انجام می‌شد بهتر بود، چون کار‌هایی انجام شد که اگر انجام نمی‌شد برای دولت بهتر بود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - حجت‌الاسلام اسماعیل سیاوشی دبیر اول کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره برکناری معاون هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: به نظر من اگر این اقدام را زودتر انجام می‌دادند بهتر بود، چون یکسری کار‌هایی انجام شد که اگر انجام نمی‌شد هم برای وزیر و هم برای دولت بهتر بود.

نماینده مردم چادگان، فریدن و فریدونشهر در مجلس اظهار کرد: یک فستیوالی در بوشهر انجام شد که معاون هنری می‌توانست بهتر مدیریت کند، اما یک توییت زد و آن را خراب کرد همچنین در بحث کنسرتی که در میدان آزادی می‌خواستند برگزار کنند آمد یک مطلبی گفت و خرابش کرد. گاهی وقت‌ها یک مطلب از یک مقام مسئول به اندازه کافی موثر است. 

این نماینده مجلس اضافه کرد: وی بعد از اینکه مطالبی از این قضایا می‌گوید نشان می‌دهد در اجرای برنامه‌ها اهدافی بوده است لذا اینکه همین الان او را جابه‌جا کردند کار خوبی بود و اگر زودتر انجام می‌دادند بهتر بود.

دبیر اول کمیسیون فرهنگی مجلس تصریح کرد: معاونت هنری باید ببیند عیبی که مسئول سابق آن داشت چه بوده و آن عیب‌ها را انجام ندهد و اگر انجام دهد دوباره سرنوشتش به همان تبدیل می‌شود، اما من معتقدم احتمالا سیاست‌هایشان اصلاح شود. 

حجت‌الاسلام سیاوشی گفت: نوع مدیریت در کنسرت همایون شجریان مهم بود، اما آن را حتی با استاندار هماهنگ نکرده بود.

برچسب ها: معاون هنری وزیر ارشاد ، کنسرت شجریان
