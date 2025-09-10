سازمان هواشناسی اعلام کرد: امروز (چهارشنبه) در برخی مناطق استان‌های گیلان، مازندران و شمال آذربایجان شرقی بارش پراکنده و در سایر مناطق کشور جوی آرام پیش‌بینی شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - سازمان هواشناسی اعلام کرد: از فردا (پنجشنبه) با فعالیت سامانه بارشی در شمال استان‌های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، گیلان، مازندران و ارتفاعات البرز مرکزی رگبار رعد و برق و وزش باد شدید موقت پیش‌بینی می‌شود و تا شنبه در نوار شمالی کشور کاهش نسبی دما رخ می‌دهد.

در ۵ روز آینده به ویژه در ساعات بعدازظهر و اوایل شب در برخی مناطق هرمزگان، جنوب استان فارس، ارتفاعات جنوب سیستان و بلوچستان و جنوب استان کرمان افزایش ابر گاهی رگبار و رعد و برق و وزش باد شدید دور از انتظار نیست.

بر اساس این گزارش، در ۳ روز آینده در غرب و جنوب غرب و در شرق کشور به ویژه منطقه زابل، شمال شرق کشور و استان‌های واقع در دامنه جنوبی البرز در برخی ساعات وزش باد شدید موقت و گرد و خاک پیش‌بینی می‌شود.

برچسب ها: بارش باران ، پیش بینی هواشناسی
خبرهای مرتبط
بارش باران در جنوب شرق و برخی مناطق شمالی کشور
رگبار پراکنده باران در نواحی شمال غرب کشور
رشد ابر‌های همرفتی در نواحی جنوبی کشور
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
هزینه نصب یک نیروگاه پنج کیلوواتی بین ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان/ متقاضیان چه اقداماتی باید انجام دهند؟
راه‌اندازی قطار تهران - آنکارا؛ شاید وقتی دیگر
خانه‌های خالی چشم انتظار تکمیل سامانه املاک و اسکان/ شناسایی تنها۱۳ ونیم میلیون مالک در کشور
بازار نوشت‌افزار داغ شد/ لوازم‌تحریر ساده و کاربردی، انتخاب اول خانواده‌ها
پیش‌بینی بارندگی در استان‌های شمالی و شمال غربی
عدم اتصال خدمات بانکی به سامانه املاک و اسکان بی‌قانونی است
ممنوعیت تردد در آزادراه تهران _ شمال
آخرین اخبار
عدم اتصال خدمات بانکی به سامانه املاک و اسکان بی‌قانونی است
ممنوعیت تردد در آزادراه تهران _ شمال
پیش‌بینی بارندگی در استان‌های شمالی و شمال غربی
بازار نوشت‌افزار داغ شد/ لوازم‌تحریر ساده و کاربردی، انتخاب اول خانواده‌ها
هزینه نصب یک نیروگاه پنج کیلوواتی بین ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان/ متقاضیان چه اقداماتی باید انجام دهند؟
راه‌اندازی قطار تهران - آنکارا؛ شاید وقتی دیگر
خانه‌های خالی چشم انتظار تکمیل سامانه املاک و اسکان/ شناسایی تنها۱۳ ونیم میلیون مالک در کشور
۴۵۰۰ صندلی در سال نخست دولت چهاردهم به ظرفیت ناوگان هوایی تجاری کشور اضافه شد
وزیر نیرو: شتاب توسعه نیروگاه‌های خورشیدی باید حفظ شود
همکاری سازمان بنادر و مناطق آزاد جهت ارتقای جایگاه کشور در کریدور‌های جهانی
رگبار پراکنده باران در نواحی شمال غرب کشور
مستمری شهریورماه مددجویان بهزیستی و کمیته امداد واریز شد
قطعی سازی ۱۰۰ درصدی اظهارنامه‌های مالیات بر درآمد مستغلات اجاری بصورت سیستمی
بخشودگی جرایم مالیاتی اصناف تا سقف ۱۰ میلیون تومان با پذیرش فرم تبصره ۱۰۰
ورود یک ناوگان فوکر ۱۰۰ به بخش هوایی کشور
واگذاری «سایپا» تا ۶ ماه به تعویق افتاد
بازار از شوک بازگشت قطعنامه‌ها عبور کرد
معافیت مالیاتی حقوق بانوان دارای ۳ فرزند و بیشتر، اعمال شد
تأمین مالی ۳۶ هزار میلیارد تومانی برای بازنشستگان صنعت نفت
اجرای شیوه‌نامه اختصاصی‌سازی شرح خدمات برای طرح‌های جامع شهری ضروری شد
مازاد تراز تجاری به ۲۶.۸ میلیارد دلار افزایش یافت
توسعه هدفمند صنعت پتروشیمی در استان‌های محروم
قیمت خودرو در بازار آزاد سه‌شنبه ۱۸ شهریور ماه
صادرات تخم مرغ به ۵۰ هزارتن رسید
رشد ۸.۵ درصدی تحویل خودرو به مشتریان طی ۵ ماه گذشته
صدور ۱۱ درصد از مالیات و عوارض خرید از طریق صورت حساب‌های کاغذی+ فیلم
کاهش پیچیدگی‌های اداری و مالیاتی از طریق اجرای تبصره ماده ۱۰۰
عرضه خودرو در بورس غیرقانونی است
نحوه بخشودگی جرائم ماده (۲۲) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان
افزایش ظرفیت برداشت گاز غنی از میدان پارس جنوبی