عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: اگر بانک‌ها همچنان اخذ تسهیلات و افتتاح حساب را بدون خود اظهاری افراد در سامانه املاک و اسکان ارائه می‌دهند؛ قطعا تخلف رخ داده است

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با  خبرنگار باشگاه خبرنگاران در مورد ضرورت اجرای قانون املاک و اسکان توسط بانک‌ها، گفت: اگر الزامات اولیه اجرای قانون رعایت نشود، پس بانکها در بحث اجرای قانون در حال تخلف هستند، برای اجرای صحیح قانون نیز، نیاز به بسترسازی مناسب وجود دارد. 

وی ادامه داد: اگر بانک‌ها همچنان اخذ تسهیلات و افتتاح حساب را بدون خود اظهاری افراد در سامانه املاک و اسکان ارائه می دهند؛ قطعا تخلف رخ داده است و این مصداق بی‌قانونی در اجرای قانون مالیات‌های مستقیم مصوب مجلس است و باید بانک مرکزی و شبکه بانکی سریعا اتصال خود را برقرار کنند تا تکمیل سامانه املاک و اسکان معطل نماند و پروژه اتصال کد ملی به کد پستی ذیل سامانه املاک و اسکان به ثمر بنشیند.

وی ادامه داد:ماده ۱۶۹ مکرر مالیات‌های مستقیم نیز در رابطه با بحث شفافیت است به درستی اجرایی نمی‌شود. هر جا که بحث شفافیت مطرح می‌شود، معمولاً گروه‌هایی وجود دارند که نمی‌خواهند این اتفاق بیفتد. 

وی توضیح داد: با ثبت اطلاعات، مشخص می‌شود که هر فرد چه تعداد خانه دارد و چه مقدار وام دریافت کرده است. این شفافیت می‌تواند به بهبود وضعیت اقتصادی کمک کند.

وی همچنین به تجربه‌های گذشته اشاره کرد و گفت: متأسفانه در اقتصاد ما، هر بار که به دنبال شفافیت و روشن‌سازی هستیم، با موانعی مواجه می‌شویم.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه بر نقش بانک مرکزی در نظارت بر اجرای قانون تأکید کرد و گفت: بانک مرکزی متولی سیاست‌های پولی و ارزی کشور است و باید نظارت لازم را انجام دهد. اگر کوتاهی در این زمینه صورت می‌گیرد، مسئولیت آن بر عهده بانک مرکزی است.

وی  اظهار کرد: اجرای صحیح این قوانین می‌تواند به شفافیت و بهبود شرایط بازار مسکن کمک کند و از بروز تخلفات جلوگیری نماید. 

 

 

 

 

برچسب ها: مسکن ، ساخت مسکن
خبرهای مرتبط
معیار‌های انتخاب مسکن در بازار تغییر کرد
خانه‌های خالی چشم انتظار تکمیل سامانه املاک و اسکان/ شناسایی تنها۱۳ ونیم میلیون مالک در کشور
قطعی برق، قیمت سیمان و بتن را تا دو و نیم برابر افزایش داد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۵۲ ۱۹ شهريور ۱۴۰۴
کدام قانون اجرا میشه که این دومیش باشه . فقط مستأجران را عذاب میدهید
۰
۰
پاسخ دادن
هزینه نصب یک نیروگاه پنج کیلوواتی بین ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان/ متقاضیان چه اقداماتی باید انجام دهند؟
راه‌اندازی قطار تهران - آنکارا؛ شاید وقتی دیگر
خانه‌های خالی چشم انتظار تکمیل سامانه املاک و اسکان/ شناسایی تنها۱۳ ونیم میلیون مالک در کشور
بازار نوشت‌افزار داغ شد/ لوازم‌تحریر ساده و کاربردی، انتخاب اول خانواده‌ها
پیش‌بینی بارندگی در استان‌های شمالی و شمال غربی
عدم اتصال خدمات بانکی به سامانه املاک و اسکان بی‌قانونی است
ممنوعیت تردد در آزادراه تهران _ شمال
آخرین اخبار
عدم اتصال خدمات بانکی به سامانه املاک و اسکان بی‌قانونی است
ممنوعیت تردد در آزادراه تهران _ شمال
پیش‌بینی بارندگی در استان‌های شمالی و شمال غربی
بازار نوشت‌افزار داغ شد/ لوازم‌تحریر ساده و کاربردی، انتخاب اول خانواده‌ها
هزینه نصب یک نیروگاه پنج کیلوواتی بین ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان/ متقاضیان چه اقداماتی باید انجام دهند؟
راه‌اندازی قطار تهران - آنکارا؛ شاید وقتی دیگر
خانه‌های خالی چشم انتظار تکمیل سامانه املاک و اسکان/ شناسایی تنها۱۳ ونیم میلیون مالک در کشور
۴۵۰۰ صندلی در سال نخست دولت چهاردهم به ظرفیت ناوگان هوایی تجاری کشور اضافه شد
وزیر نیرو: شتاب توسعه نیروگاه‌های خورشیدی باید حفظ شود
همکاری سازمان بنادر و مناطق آزاد جهت ارتقای جایگاه کشور در کریدور‌های جهانی
رگبار پراکنده باران در نواحی شمال غرب کشور
مستمری شهریورماه مددجویان بهزیستی و کمیته امداد واریز شد
قطعی سازی ۱۰۰ درصدی اظهارنامه‌های مالیات بر درآمد مستغلات اجاری بصورت سیستمی
بخشودگی جرایم مالیاتی اصناف تا سقف ۱۰ میلیون تومان با پذیرش فرم تبصره ۱۰۰
ورود یک ناوگان فوکر ۱۰۰ به بخش هوایی کشور
واگذاری «سایپا» تا ۶ ماه به تعویق افتاد
بازار از شوک بازگشت قطعنامه‌ها عبور کرد
معافیت مالیاتی حقوق بانوان دارای ۳ فرزند و بیشتر، اعمال شد
تأمین مالی ۳۶ هزار میلیارد تومانی برای بازنشستگان صنعت نفت
اجرای شیوه‌نامه اختصاصی‌سازی شرح خدمات برای طرح‌های جامع شهری ضروری شد
مازاد تراز تجاری به ۲۶.۸ میلیارد دلار افزایش یافت
توسعه هدفمند صنعت پتروشیمی در استان‌های محروم
قیمت خودرو در بازار آزاد سه‌شنبه ۱۸ شهریور ماه
صادرات تخم مرغ به ۵۰ هزارتن رسید
رشد ۸.۵ درصدی تحویل خودرو به مشتریان طی ۵ ماه گذشته
صدور ۱۱ درصد از مالیات و عوارض خرید از طریق صورت حساب‌های کاغذی+ فیلم
کاهش پیچیدگی‌های اداری و مالیاتی از طریق اجرای تبصره ماده ۱۰۰
عرضه خودرو در بورس غیرقانونی است
نحوه بخشودگی جرائم ماده (۲۲) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان
افزایش ظرفیت برداشت گاز غنی از میدان پارس جنوبی