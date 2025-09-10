سومین حرم اهل بیت در ایران در هفدهم ربیع الاول، سالروز میلاد حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و سلاله پاکش امام جعفر صادق علیه السلام غرق در شادی و سرور است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - همزمان با سالروز ولادت میلاد حضرت محمد (ص) و امام صادق (ع)، صحن و سرای حرم مطهر حضرت احمد بن موسی (ع) میزبان عاشقان و دلدادگانی ست که برای عرض تبریک به پیشگاه حضرت شاهچراغ (ع)، گرد هم آمده‌اند.

از ساعت ۱۱ صبح امروز، مراسم «زیارت حضرت رسول (ص) از بعید» با مدیحه‌سرایی کربلایی محمدرضا فرخی برگزار می‌شود و پس از اقامه نماز ظهر و عصر، گروه تواشیح «سحاب» و گروه نقالی نوجوانان «دختران آفتاب» برنامه اجرا می‌کنند. همچنین، از ساعت ۱۶، شادپیمایی ارادتمندان اهل‌بیت (ع) از میدان شهدا به سمت حرم مطهر برگزار خواهد شد و مواکب مختلف در مسیر به زائران خدمات‌رسانی می‌کنند.

معاون فرهنگی حرم شاهچراغ (ع) درباره برنامه شام ولادت نیز گفت: پس از اقامه نماز مغرب و عشاء در شبستان امام خمینی (ره)، حجت‌الاسلام سید محمدعلی شهیم و حجت‌الاسلام احمد پناهیان سخنرانی می‌کنند و سید محسن بنی فاطمی در مدیحه‌سرایی و قرائت دعای توسل حضور خواهد داشت. در این مراسم، ۳۰۰ کیلوگرم کیک خامه‌ای بین زائران توزیع می‌شود.

حجت الاسلام میرشکاری ادامه داد: فردا، پنجشنبه ۲۰ شهریور، بعد از نماز مغرب و عشاء، مراسم بزرگداشت شهدای ۱۷ شهریور و شهدای مظلوم یمن با سخنرانی حجت‌الاسلام احمد پناهیان و قرائت دعای کمیل با نوای حاج حسن جوکار برگزار می‌شود. همچنین در همین روز، همایش بین‌المللی شعر «پیامبر اعظم (ص)» با موضوع «امت احمد (ص)، اسوه مقاومت» از ساعت ۱۴ تا ۲۰ با حضور شاعران داخلی و خارجی در حرم مطهر برگزار خواهد شد.