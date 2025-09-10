ملی‌پوش کشورمان در جام‌جهانی تیراندازی در تپانچه ۱۰ متر پنجم شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در دومین روز از جام جهانی تیراندازی در نینگبوی چین، نمایندگان کشورمان در تپانچه ۱۰ متر مردان در خط آتش ایستادند.

در پایان دور مقدماتی وحید گل‌خندان با ۵۸۲ امتیاز به عنوان نفر هشتم راهی فینال شد و در فینال این مسابقات در پایان رده پنجم را به خود اختصاص داد. دو تیرانداز از چین اول و دوم شدند، تیراندازی از سوییس سوم شد و نماینده ایتالیا چهارم شد.

جواد فروغی با ۵۷۹ امتیاز بیستم شد و امیر جوهری‌خو با ۵۷۲ امتیاز در رده سی و ششم ایستاد.

در تپانچه ۲۵ متر، در پایان بخش دقت هانیه رستمیان با ۲۹۲ امتیاز در جایگاه پنجم قرار گرفت. مرحله مقدماتی تپانچه ۲۵ متر فردا در بخش سرعت پیگیری خواهد شد.

برچسب ها: وحید گل خندان ، مسابقات تپانچه
خبرهای مرتبط
مسابقات قهرمانی فدراسیون جهانی/ رستمیان به فینال تپانچه ۲۵ متر صعود کرد
راز کسب ۴ مدال طلای پرافتخاترین بانوی ایران
قهرمانی تیرانداز بوشهری در مسابقات قهرمانی آزاد کشور
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
امید‌های فوتبال ایران به مرحله نهایی جام ملت‌های آسیا صعود کردند
تساوی طباطبایی و فیروزجا در گرند سوئیس؛ مقصودلو متوقف شد و صدرنشین ماند
حدادی احترامی برای پرتاب دیسک بانوان قائل نمی‌شود/ من و محروقی در لیگ دوومیدانی شرکت نکردیم
ادامه بُرد‌های حبیبی‌نژاد در بوکس قهرمانی جهان؛ حدف کاظمی
اخراج برندگان یزدانی و مهمدی از تیم ملی کشتی بلغارستان؟
گلزن تیم فوتبال امید ایران بهترین بازیکن دیدار با امارات شد
تیم ملی و مشکلات نسل تازه فوتبال ایران
روانخواه: در فرصت کم به بهترین سطح رسیدیم
لیست نهایی تیم ملی فوتسال برای انتخابی جام ملت‌های آسیا اعلام شد
شکست برزیل و آرژانتین در مقدماتی جام جهانی در آمریکای جنوبی/ صعود تاریخی بولیوی به پلی آف
آخرین اخبار
برتری تیم کانوپولو ایران مقابل هنگ‌کنگ
گل‌خندان در تپانچه ۱۰ متر جام‌جهانی پنجم شد
چراغپور: تیم ملی در مسابقات کافا دچار ساده انگاری شد/ جوانگرایی را بعد از بازی با انگلیس باید شروع می‌کردند
شکست برزیل و آرژانتین در مقدماتی جام جهانی در آمریکای جنوبی/ صعود تاریخی بولیوی به پلی آف
پیروزی مقتدرانه توخل با انگلیس، برد پرزحمت پرتغال و فرانسه و آتش بازی هالند و نروژ
اخراج برندگان یزدانی و مهمدی از تیم ملی کشتی بلغارستان؟
نکات خواندنی از والیبال قهرمانی جهان
تیم ملی و مشکلات نسل تازه فوتبال ایران
حدادی احترامی برای پرتاب دیسک بانوان قائل نمی‌شود/ من و محروقی در لیگ دوومیدانی شرکت نکردیم
ادامه بُرد‌های حبیبی‌نژاد در بوکس قهرمانی جهان؛ حدف کاظمی
روانخواه: در فرصت کم به بهترین سطح رسیدیم
گلزن تیم فوتبال امید ایران بهترین بازیکن دیدار با امارات شد
لیست نهایی تیم ملی فوتسال برای انتخابی جام ملت‌های آسیا اعلام شد
تساوی طباطبایی و فیروزجا در گرند سوئیس؛ مقصودلو متوقف شد و صدرنشین ماند
امید‌های فوتبال ایران به مرحله نهایی جام ملت‌های آسیا صعود کردند
تیم ملی سومو عازم تایلند شد
ملی‌پوشان شمشیربازی به خط شدند؛ نظارت بریوکوف روی سابر ایران
پیروزی تیم ملی والیبال ایران مقابل اسلوونی
آقاسی: من هم دوست دارم حریف قوی داشته باشیم/ مگر می‌شود گل نخوریم؟
تیم ملی کشتی آزاد ایران عازم مسابقات جهانی کرواسی شد
مظلومی: ورزش نابینان در خراسان رضوی آواره شد
رضا محبی طالقانی به‌عنوان مدیر روابط عمومی باشگاه استقلال منصوب شد
آنژه، سرمربی جدید ناتینگهام فارست
اعلام اسامی ۱۲ آلیش کار دعوت شده به اردوی تیم ملی کشتی بانوان
انجمن کرلینگ ایران عضو فدراسیون جهانی شد
غیبت مدافع استقلال مقابل الوصل
سفر نماینده باشگاهی رولبال ایران به عمان
شوک به طارمی پیش از حضور در تمرینات المپیاکوس
برای حضور در مسابقات آسیایی پاسفیک ۲۰۲۵ پاکستان؛ اردوی آمادگی تیم ملی گلبال مردان برگزار می‌شود
تقابل طباطبایی و فیروزجا در دور ششم شطرنج گرند سوییس