باشگاه خبرنگاران جوان - در دومین روز از جام جهانی تیراندازی در نینگبوی چین، نمایندگان کشورمان در تپانچه ۱۰ متر مردان در خط آتش ایستادند.

در پایان دور مقدماتی وحید گل‌خندان با ۵۸۲ امتیاز به عنوان نفر هشتم راهی فینال شد و در فینال این مسابقات در پایان رده پنجم را به خود اختصاص داد. دو تیرانداز از چین اول و دوم شدند، تیراندازی از سوییس سوم شد و نماینده ایتالیا چهارم شد.

جواد فروغی با ۵۷۹ امتیاز بیستم شد و امیر جوهری‌خو با ۵۷۲ امتیاز در رده سی و ششم ایستاد.

در تپانچه ۲۵ متر، در پایان بخش دقت هانیه رستمیان با ۲۹۲ امتیاز در جایگاه پنجم قرار گرفت. مرحله مقدماتی تپانچه ۲۵ متر فردا در بخش سرعت پیگیری خواهد شد.