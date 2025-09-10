مذاهب اسلامی با وجود اختلاف های عقیدتی و نظری؛ دوستانه و مسالمت آمیز در کنار یکدیگر زندگی می کنند و در اینجا است که واژه وحدت اسلامی معنا پیدا می کند. یکپارچگی مردم ایران در برابر تمام بحران ها و تهدیدهای عوامل استکبار و بیگانگان سبب شد آنان به پیروزی بزرگی در بهمن ۱۳۵۷ خورشیدی دست یابند و همین امر شگفتی جهانیان را به دنبال داشت. تعیین هفته ای به نام وحدت در واقع نشانه اشتراک میان تمام مسلمانان است. یکپارچگی سبب می شود که افراد با وجود اختلاف نظرهای اندک به نظر واحدی بر پایه مصلحت برسند و از ایجاد زمینه های سوء استفاده دشمنان جلوگیری کنند.

مسلمانان جهان دارای فرهنگ های گوناگونی هستند اما در اجرای اعمالی دینی خود وجه تشابه زیادی دارند. فرهنگ اسلامی همواره بر ایمان و انسان دوستی تاکید دارد و از نگاه دیگر فرهنگ ها دارای انعطاف پذیری و صداقت است. مسلمانان با هر گرایش، اعتقاد و مذهبی که دارند در ارتباط با حضرت محمد(ص) دارای وجه اشتراک هستند و همواره به ساحت نبی اکرم(ص) ادای احترام می کنند. ولادت آخرین فرستاده حق بهترین زمان برای وحدت به شمار می رود. همچنین افزایش سطح دانش و معرفت مسلمانان یکی دیگر از راه های مبارزه با جریان های نفوذی است و علما و روشنفکران جهان اسلام باید تلاش خود را در این زمینه به کار گیرند به این دلیل که اگر فردی سطح معرفت خود را نسبت به دین افزایش دهد، هیچ وقت جذب جریان های انحرافی نخواهد شد. باید دانست جهل و آگاهی اندک از موانع وحدت اسلامی تلقی می شوند.

در روایت ها و حدیث ها بر لزوم وحدت توصیه فراوان شده است. قرآن کریم تاکید ویژه ای به همگرایی کرده است. با نگاهی به منابع دینی، روایت ها و حدیث ها به این نتیجه می رسیم که وحدت در سایه برادری دینی و عدالت اجتماعی به وجود می آید و این یک ضرورت انکارناپذیر محسوب می شود و تلاش برای حفظ اتحاد و صلح در میان امت اسلامی وظیفه همگانی است. یکپارچگی در میان جامعه اسلامی باید به تشکیل امت واحده منجر شود تا به یک جامعه آرمانی و اسلامی دست یافت. مقصود از این مقوله برطرف کردن خصومت، درگیری، ایجاد فضای سالم برای روابط انسانی و اسلامی‌، افزایش ظرفیت تحمل و مدارا، دگرپذیری و همزیستی مسالمت‌آمیز میان تمام مذاهب اسلامی است.

در این راستا رسانه ها از وظیفه حساس و مهمی نسبت به حفظ نظام و توسعه بیداری اسلامی برخوردار هستند و باید با استفاده از روش های مناسب و بهره گیری از ظرفیت پیام رسانی دقیق نسبت به چهره و ماهیت واقعی عوامل تفرقه افکن و هدف های آنان اقدام گسترده ای کنند و تبلیغ اتحاد و انسجام یکی از راهکارهای رسانه ای در جهان اسلام به شمار می رود.

مسلمانان در جهان اسلام باید با هم متحد باشند و حکومت اسلامی واحد تشکیل دهند و در برابر دولت های استعمارگر که خواهان اسلام هراسی و نابودی مسلمانان هستند، ایستادگی کنند. دشمنان با ایجاد اختلاف تلاش می کنند، شیعیان و اهل سنت رو در روی هم قرار دهند. دشمن همیشه می کوشد تا یکپارچگی مسلمانان را به هر شکل ممکن برهم زند و در این خصوص روش های مختلفی همچون تشکیل گروهک های تکفیری را برنامه ریزی می کند و به ایجاد جنگ های داخلی میان مذاهب می پردازد.

دولت های استعمارگر با تقویت تکفیری‌ها غیر از نابودی سرمایه‌ ها، مهم ‌ترین ضربه را به فرهنگ می ‌زنند، بنابراین حفظ فرهنگ، دین و عزت اسلامی ایجاب می‌کند که یکپارچگی را گسترش دهیم و بدانیم که دین اسلام و پیامبراکرم(ص) به همه تعلق دارند.

مقوله وحدت میان مسلمانان را در مبارزه با گروه های نوظهور و تروریستی بسیار مهم است.‌ توجه به قرآن کریم، سیره و سنت پیامبر(ص) تنها راه رویارویی با این جریان های نوظهور است. اگر مذاهب اسلامی به این نتیجه برسند که اتحادی همه جانبه در برابر بیگانگان داشته باشند، می توانند وجود آنها را از جامعه اسلامی پاک کنند. لازم است مسلمانان با توجه به آموزه های قرآن، میانه روی و اعتدال را سرلوحه خود قرار دهند و از افراط و تفریط به شدت پرهیز کنند. بالا رفتن سطح دانش و معرفت مسلمانان یکی دیگر از راه های مبارزه با جریان های نفوذی است. علما و روشنفکران جهان اسلام باید در راه افزایش سطح آگاهی و معرفت مردم گام بردارند، اگر مسلمانی بر سطح معرفت خود نسبت به دین بیفزاید، هیچ وقت جذب جریان های انحرافی نمی شود.