زلنسکی با خطرناک خواندن پرواز پهپاد‌های روسی در حریم هوایی لهستان، از اقدام ورشو برای مقابله با آنها حمایت کرد و آن را نشانه‌ای از تشدید جنگ دانست.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین امروز چهارشنبه گفت که پرواز پهپاد‌های روسی در حریم هوایی لهستان «سابقه‌ای خطرناک» برای اروپا است.

لهستان اعلام کرد که امروز چهارشنبه، پس از حمله روسیه به غرب اوکراین، با استفاده از پدافند هوایی خود و ناتو، پهپاد‌ها را سرنگون کرده است. این اولین بار در طول جنگ اوکراین است که ورشو با پهپادهایی در حریم هوایی خود درگیر می‌شود.

زلنسکی مدعی شد که در حملات شبانه روسیه، دست‌کم هشت پهپاد لهستان را هدف قرار داده‌اند و مسکو در مجموع حدود ۴۱۵ پهپاد و بیش از ۴۰ موشک شلیک کرده است.

زلنسکی در پلتفرم «ایکس» نوشت که امروز گام تشدیدکننده دیگری رخ داد؛ پهپاد‌های روسی در حریم هوایی لهستان، در حریم هوایی یک عضو ناتو پرواز کردند. این فقط یک پهپاد نبود که آن را یک حادثه تصادفی نامید، بلکه دست‌کم هشت پهپاد به سمت لهستان به پرواز درآمدند.

آندری سیبیها، وزیر امور خارجه اوکراین، نیز امروز گفت که پرواز پهپاد‌های روسی بر فراز خاک لهستان در حین حمله به اوکراین، نشان‌دهنده مصونیت ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، از مجازات و ادامه گسترش دامنه جنگ است.

سیبیها در پلتفرم «ایکس» نوشت: «پوتین به تشدید و گسترش دامنه جنگ خود و آزمایش غرب ادامه می‌دهد. این وضعیت نشان می‌دهد که باید تصمیمی قاطع گرفته شود تا امکان استفاده از توانایی‌های پدافند هوایی کشور‌های همسایه برای رهگیری پهپاد‌ها و موشک‌ها در داخل حریم هوایی اوکراین، از جمله آنهایی که به مرز‌های کشور‌های ناتو نزدیک می‌شوند، فراهم شود.»

پیش از این فرماندهی نظامی لهستان گفت که پهپاد‌ها به طور مکرر در جریان حمله روسیه در آن سوی مرز با اوکراین، حریم هوایی این کشور را نقض کرده‌اند.

منبع: العربیه

