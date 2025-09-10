درپی حمله اسرائیل به قطر و درخواست ترامپ از اروپا برای اعمال تعرفه بر نفت روسیه، قیمت نفت امروز افزایش یافت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - قیمت نفت امروز چهارشنبه، پس از حمله رژیم تروریستی اسرائیل به قطر و همچنین درخواست دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، از اروپا برای اعمال تعرفه بر خریداران نفت روسیه، افزایش یافت، اما انتظارات ضعیف در بازار از افزایش بیشتر آن جلوگیری کرد.

قیمت آتی نفت خام برنت با ۳۵ سنت، یا ۰.۵۳ درصد افزایش، به ۶۶.۷۴ دلار در هر بشکه رسید، در حالی که قیمت آتی نفت خام وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با ۳۶ سنت، یا ۰.۵۷ درصد افزایش، به ۶۲.۹۹ دلار در هر بشکه رسید.

روز گذشته، پس از آنکه رژیم تروریستی اسرائیل اعلام کرد به رهبران حماس در دوحه حمله کرده، قیمت‌ها ۰.۶ درصد افزایش یافت. نخست‌وزیر قطر گفته بود این حمله مذاکرات صلح بین حماس و این رژیم تروریستی را تهدید می‌کند.

واکنش بازار نفت به دلیل ضعف کلی بازار، نسبتا محدود بود. قیمت دو نوع نفت خام معیار، اندکی پس از حمله، حدود ۲ درصد افزایش یافت، اما پس از اینکه آمریکا مدعی شد که این اتفاق تکرار نخواهد شد، دوباره کاهش یافت.

تونی سیکامور، تحلیلگر بازار در شرکت «آی. جی»، در یادداشتی نوشت: «واکنش جزئی قیمت نفت خام به این اخبار، همراه با تردید‌ها در مورد اظهارات ترامپ، درباره احتمال تشدید تحریم‌ها علیه خریداران نفت روسیه نفت خام را مستعد کاهش قیمت می‌کند.»

دو منبع گزارش دادند که ترامپ از اتحادیه اروپا خواسته است تا به عنوان بخشی از استراتژی فشار بر ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، تعرفه ۱۰۰ درصدی بر چین و هند اعمال کند.

تحلیلگران گروه بورس اوراق بهادار لندن نوشتند که گسترش دامنه تعرفه‌های ثانویه به سایر خریداران اصلی مانند چین می‌تواند صادرات نفت خام روسیه را مختل کرده و منجر به کمبود عرضه جهانی شود که سیگنالی برای افزایش قیمت نفت است.

منبع: العربیه

برچسب ها: قیمت نفت ، حمله به قطر
خبرهای مرتبط
انتقاد مقام صهیونیست از زمانبندی حمله به قطر
الخلیج امارات: اسرائیل از همه خط قرمز‌ها رد شده است
برگزاری جلسه اضطراری شورای امنیت درباره حمله اسرائیل به قطر
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
اسد
۱۴:۳۰ ۱۹ شهريور ۱۴۰۴
عرب ها باید متحد بشوند اولین اقدام کاهش تولید نفت در گرو مجازلت اسرئیل ولی همه آنها جیره خوار آمریکا هستند
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
اسد
۱۴:۳۰ ۱۹ شهريور ۱۴۰۴
عرب ها باید متحد بشوند اولین اقدام کاهش تولید نفت در گرو مجازلت اسرئیل ولی همه آنها جیره خوار آمریکا هستند
۰
۱
پاسخ دادن
حمله رژیم صهیونیستی به قطر؛ دوحه در آتش فریب
روایت گروسی از گام مهم در مذاکرات با ایران؛ انتقاد تند تهران از رویکرد آژانس
حامیان فلسطین ضیافت شام ترامپ را بهم زدند+ فیلم
حمله هوایی رژیم صهیونیستی به دوحه؛ ترور نافرجام رهبران حماس و ورود بحران به مرحله منطقه‌ای
اسرائیل به آمریکا: عملیات در قطر شکست خورد
دومین حمله به ناوگان مقاومت در راه غزه
نیرو‌های مسلح یمن: هدف‌های حساسِ اطراف قدس را با موشک هدف قرار دادیم
عراق جزئیات آزادی یک جاسوس اسرائیلی را اعلام کرد!
انتقاد مقام صهیونیست از زمانبندی حمله به قطر
سایه‌های فریب بر دیپلماسی: ترامپ و شروط پنهان برای آتش‌بس غزه
آخرین اخبار
استقبال عربستان از توافق جدید ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی
ادامه صعود قیمت نفت در پی تنش‌های ژئوپولیتیکی در منطقه
مذاکره برای ترور 
لهستان خواستار مذاکرات فوری ناتو درباره موضوع پهپاد‌های روسی شد
استیصال صهیونیست در پشت حمله به قطر
قطر در حال بررسی اقدام قانونی علیه نتانیاهو است
الجولانی ۱۵ اکتبر به روسیه می‌رود
حمله پسر نتانیاهو به نخست وزیر انگلیس
موج اعتراضات در فرانسه؛ سرکوب معترضان توسط پلیس
بن زاید به دوحه رفت؛ اعلام همبستگی با قطر پس از حمله اسرائیل
اسرائیل به آمریکا: عملیات در قطر شکست خورد
حمله اسرائیل به اتحادیه اروپا برای تحریم مقامات این رژیم
روایت گروسی از گام مهم در مذاکرات با ایران؛ انتقاد تند تهران از رویکرد آژانس
اندیشکده اسرائیلی: یمن به تهدیدی جدی برای اسرائیل تبدیل شده است
انفجار در پایگاه نظامی کره جنوبی؛ ۷ نفر مجروح شدند
اصلاحیه لغو تحریم‌های سوریه در مجلس نمایندگان آمریکا رای نیاورد
درخواست ترامپ از اروپا برای اعمال تعرفه شدید ضد چین و هند
افزایش قیمت نفت پس از حمله اسرائیل به قطر
حریم هوایی لهستان؛ پهپاد‌های روسیه، نگرانی زلنسکی
الخلیج امارات: اسرائیل از همه خط قرمز‌ها رد شده است
دومین حمله به ناوگان مقاومت در راه غزه
عراق جزئیات آزادی یک جاسوس اسرائیلی را اعلام کرد!
حامیان فلسطین ضیافت شام ترامپ را بهم زدند+ فیلم
کره شمالی: هیچ کس نمی‌تواند امنیت ما را به خطر بیندازد
انتقاد مقام صهیونیست از زمانبندی حمله به قطر
برگزاری جلسه اضطراری شورای امنیت درباره حمله اسرائیل به قطر
حمله به قطر؛ برنامه اسرائیل از هفته‌ها پیش
ادعای ترامپ درباره نبود وقت کافی برای جلوگیری از حمله به قطر
سایه‌های فریب بر دیپلماسی: ترامپ و شروط پنهان برای آتش‌بس غزه
بریکس: طلوع پرقدرت در برابر غروب هژمونی غرب