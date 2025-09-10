درپی حمله اسرائیل به قطر و درخواست ترامپ از اروپا برای اعمال تعرفه بر نفت روسیه، قیمت نفت امروز افزایش یافت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - قیمت نفت امروز چهارشنبه، پس از حمله رژیم تروریستی اسرائیل به قطر و همچنین درخواست دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، از اروپا برای اعمال تعرفه بر خریداران نفت روسیه، افزایش یافت، اما انتظارات ضعیف در بازار از افزایش بیشتر آن جلوگیری کرد.

قیمت آتی نفت خام برنت با ۳۵ سنت، یا ۰.۵۳ درصد افزایش، به ۶۶.۷۴ دلار در هر بشکه رسید، در حالی که قیمت آتی نفت خام وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با ۳۶ سنت، یا ۰.۵۷ درصد افزایش، به ۶۲.۹۹ دلار در هر بشکه رسید.

روز گذشته، پس از آنکه رژیم تروریستی اسرائیل اعلام کرد به رهبران حماس در دوحه حمله کرده، قیمت‌ها ۰.۶ درصد افزایش یافت. نخست‌وزیر قطر گفته بود این حمله مذاکرات صلح بین حماس و این رژیم تروریستی را تهدید می‌کند.

واکنش بازار نفت به دلیل ضعف کلی بازار، نسبتا محدود بود. قیمت دو نوع نفت خام معیار، اندکی پس از حمله، حدود ۲ درصد افزایش یافت، اما پس از اینکه آمریکا مدعی شد که این اتفاق تکرار نخواهد شد، دوباره کاهش یافت.

تونی سیکامور، تحلیلگر بازار در شرکت «آی. جی»، در یادداشتی نوشت: «واکنش جزئی قیمت نفت خام به این اخبار، همراه با تردید‌ها در مورد اظهارات ترامپ، درباره احتمال تشدید تحریم‌ها علیه خریداران نفت روسیه نفت خام را مستعد کاهش قیمت می‌کند.»

دو منبع گزارش دادند که ترامپ از اتحادیه اروپا خواسته است تا به عنوان بخشی از استراتژی فشار بر ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، تعرفه ۱۰۰ درصدی بر چین و هند اعمال کند.

تحلیلگران گروه بورس اوراق بهادار لندن نوشتند که گسترش دامنه تعرفه‌های ثانویه به سایر خریداران اصلی مانند چین می‌تواند صادرات نفت خام روسیه را مختل کرده و منجر به کمبود عرضه جهانی شود که سیگنالی برای افزایش قیمت نفت است.

منبع: العربیه