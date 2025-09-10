هواشناسی مازندران با صدور هشدار سطح نارنجی، هرگونه فعالیت دریایی و شنا در دریای خزر را ممنوع اعلام کرد

باشگاه خبرنگاران جوان - هواشناسی مازندران با صدور هشدار نارنجی اعلام کرد با تقویت جریانات شمالی از امروز تا روز شنبه آینده دریای خزر با وزش باد به نسبت شدید مواج خواهد شد و برای فعالیت دریایی ناامن می‌شود.

بیشینه سرعت وزش باد تا ۱۸ متر بر ثانیه خواهد رسید که این امر باعث شکل گیری ۲.۴ تا ۳.۸ متری می‌شود و برای فعالیت‌های دریایی مناسب نخواهد بود.

هواشناسی مازندران، غرق شدن قایق ها، شناور‌های گردشگری و شناگر‌ها و شناور‌های صیادی، احتمال آسیب دیدن شناور‌های بزرگ، اختلال در تخلیه و بارگیری شناور‌ها و اختلال در ورود و خروج شناور‌ها به حوضچه بنادر را اثر مخاطره این سامانه ناپایداری دریایی اعلام و نسبت به وقوع آنها در طی این مدت هشدار داد.

هواشناسی در این اخطاریه سطح نارنجی، فعالیت‌های شنا و گردشگری، صیادی، فعالیت‌های حمل و نقل و دریانوردی را ممنوع اعلام کرد.

