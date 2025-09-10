یک رسانه یونانی خبر داد، مهدی طارمی برای حضور در تیم فوتبال المپیاکوس پیشنهاد نجومی یک تیم اماراتی را رد کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از سایت یونانی «sport 24»، مهدی طارمی، مهاجم تیم ملی ایران، پیشنهاد بسیار وسوسه‌انگیزی از یک باشگاه عربی را رد کرد تا به المپیاکوس بپیوندد و در رقابت‌های مرحله گروهی لیگ قهرمانان اروپا حضور داشته باشد.

مهم‌ترین انگیزه طارمی برای قرارداد با تیم یونانی، شرکت در لیگ قهرمانان اروپا بود و به همین دلیل او هیچ مذاکرات جدی با سایر باشگاه‌ها نداشت.

باشگاه الجزیره امارات حاضر بود سالانه ۶ میلیون یورو به طارمی پرداخت کند، رقمی تقریباً سه برابر دستمزدی که در المپیاکوس دریافت خواهد کرد، اما این مهاجم ایرانی تصمیم گرفت این پیشنهاد را رد کند و راهی یونان شود.

گفتنی است که طارمی در فصل گذشته عضو تیم اینتر ایتالیا بود، اما نتوانست انتظارات را برآورده سازد و در پایان فصل در لیست مازاد این باشگاه قرار گرفت.

برچسب ها: مهدی طارمی ، فوتبال
خبرهای مرتبط
جزئیاتی از قرارداد مهدی طارمی با المپیاکوس
مهدی طارمی و رقابتی حساس با مهاجم گلزن المپیاکوس
المپیاکوس در انتظار تصمیم نهایی طارمی
آمادگی کامل طارمی برای شروع کار در المپیاکوس
خط حمله آتشین در لیگ یونان با حضور مهدی طارمی
طارمی با پیراهن شماره ۹۹ در المپیاکوس
شوک به طارمی پیش از حضور در تمرینات المپیاکوس
ملاقات کلیدی طارمی با سرمربی المپیاکوس؛ آماده ورود به ترکیب اصلی
اینتر آماده جدایی با طارمی؛ خرید مهاجم جدید در راه است؟
المپیاکوس قید جذب مهدی طارمی را زد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
حدادی احترامی برای پرتاب دیسک بانوان قائل نمی‌شود/ من و محروقی در لیگ دوومیدانی شرکت نکردیم
اخراج برندگان یزدانی و مهمدی از تیم ملی کشتی بلغارستان؟
ادامه بُرد‌های حبیبی‌نژاد در بوکس قهرمانی جهان؛ حدف کاظمی
تیم ملی و مشکلات نسل تازه فوتبال ایران
چراغپور: تیم ملی در مسابقات کافا دچار ساده انگاری شد/ جوانگرایی را بعد از بازی با انگلیس باید شروع می‌کردند
شکست برزیل و آرژانتین در مقدماتی جام جهانی در آمریکای جنوبی/ صعود تاریخی بولیوی به پلی آف
پیروزی مقتدرانه توخل با انگلیس، برد پرزحمت پرتغال و فرانسه و آتش بازی هالند و نروژ
نکات خواندنی از والیبال قهرمانی جهان
AFC: جوانان ایران با اعتماد به نفس بالا امارات را شکست دادند
آبتین عطاخان، قهرمان شطرنج ایران شد
آخرین اخبار
رد پیشنهاد نجومی تیم اماراتی توسط طارمی
الحدادی: مشتاقم تا هر چه زودتر هواداران استقلال را ببینم
منیر الحدادی از امروز در تمرین استقلال
AFC: جوانان ایران با اعتماد به نفس بالا امارات را شکست دادند
آبتین عطاخان، قهرمان شطرنج ایران شد
برتری تیم کانوپولو ایران مقابل هنگ‌کنگ
گل‌خندان در تپانچه ۱۰ متر جام‌جهانی پنجم شد
چراغپور: تیم ملی در مسابقات کافا دچار ساده انگاری شد/ جوانگرایی را بعد از بازی با انگلیس باید شروع می‌کردند
شکست برزیل و آرژانتین در مقدماتی جام جهانی در آمریکای جنوبی/ صعود تاریخی بولیوی به پلی آف
پیروزی مقتدرانه توخل با انگلیس، برد پرزحمت پرتغال و فرانسه و آتش بازی هالند و نروژ
اخراج برندگان یزدانی و مهمدی از تیم ملی کشتی بلغارستان؟
نکات خواندنی از والیبال قهرمانی جهان
تیم ملی و مشکلات نسل تازه فوتبال ایران
حدادی احترامی برای پرتاب دیسک بانوان قائل نمی‌شود/ من و محروقی در لیگ دوومیدانی شرکت نکردیم
ادامه بُرد‌های حبیبی‌نژاد در بوکس قهرمانی جهان؛ حدف کاظمی
روانخواه: در فرصت کم به بهترین سطح رسیدیم
گلزن تیم فوتبال امید ایران بهترین بازیکن دیدار با امارات شد
لیست نهایی تیم ملی فوتسال برای انتخابی جام ملت‌های آسیا اعلام شد
تساوی طباطبایی و فیروزجا در گرند سوئیس؛ مقصودلو متوقف شد و صدرنشین ماند
امید‌های فوتبال ایران به مرحله نهایی جام ملت‌های آسیا صعود کردند
تیم ملی سومو عازم تایلند شد
ملی‌پوشان شمشیربازی به خط شدند؛ نظارت بریوکوف روی سابر ایران
پیروزی تیم ملی والیبال ایران مقابل اسلوونی
آقاسی: من هم دوست دارم حریف قوی داشته باشیم/ مگر می‌شود گل نخوریم؟
تیم ملی کشتی آزاد ایران عازم مسابقات جهانی کرواسی شد
مظلومی: ورزش نابینان در خراسان رضوی آواره شد
رضا محبی طالقانی به‌عنوان مدیر روابط عمومی باشگاه استقلال منصوب شد
آنژه، سرمربی جدید ناتینگهام فارست
اعلام اسامی ۱۲ آلیش کار دعوت شده به اردوی تیم ملی کشتی بانوان
انجمن کرلینگ ایران عضو فدراسیون جهانی شد