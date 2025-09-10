یک رسانه یونانی خبر داد، مهدی طارمی برای حضور در تیم فوتبال المپیاکوس پیشنهاد نجومی یک تیم اماراتی را رد کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از سایت یونانی «sport 24»، مهدی طارمی، مهاجم تیم ملی ایران، پیشنهاد بسیار وسوسه‌انگیزی از یک باشگاه عربی را رد کرد تا به المپیاکوس بپیوندد و در رقابت‌های مرحله گروهی لیگ قهرمانان اروپا حضور داشته باشد.

مهم‌ترین انگیزه طارمی برای قرارداد با تیم یونانی، شرکت در لیگ قهرمانان اروپا بود و به همین دلیل او هیچ مذاکرات جدی با سایر باشگاه‌ها نداشت.

باشگاه الجزیره امارات حاضر بود سالانه ۶ میلیون یورو به طارمی پرداخت کند، رقمی تقریباً سه برابر دستمزدی که در المپیاکوس دریافت خواهد کرد، اما این مهاجم ایرانی تصمیم گرفت این پیشنهاد را رد کند و راهی یونان شود.

گفتنی است که طارمی در فصل گذشته عضو تیم اینتر ایتالیا بود، اما نتوانست انتظارات را برآورده سازد و در پایان فصل در لیست مازاد این باشگاه قرار گرفت.