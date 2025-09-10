یک اندیشکده اسرائیلی با ابراز نگرانی از روند توسعه نظامی یمن، تاکید کرد عملیات‌های این کشور نشان می‌دهد که دیگر نمی‌توان تهدیدات آن را دست کم گرفت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - یک اندیشکده صهیونیستی از تداوم روند توسعه تسلیحاتی یمن که در بازدارندگی رژیم تروریستی اسرائیل کارآمد شده، ابراز نگرانی کرد.

مؤسسه‌ای موسوم به «مؤسسه مشگاف» که متخصص در تحقیقات امنیت داخلی و استراتژیک برای دشمن صهیونیستی است، تأکید کرد که عملیات یمن ثابت کرده است که جایی برای دست کم گرفتن تهدیدات یمن وجود ندارد. این مؤسسه به افزایش چشمگیر در نوع و شدت بازدارندگی نیرو‌های مسلح یمن اشاره کرد.

کانال ۷ رژیم تروریستی اسرائیل نیز به نقل از یک متخصص در این مؤسسه گفت: «یمنی‌ها در حال تولید بومی این سلاح‌ها هستند که دائما به ما حمله می‌کنند. یمنی‌ها در حال بررسی قابلیت‌های دفاعی ما هستند و برای به چالش کشیدن و گسترش توانایی‌های خود برای غلبه بر آنها تلاش می‌کنند.»

درگیری یمن با اسرائیل به صورت مستقیم و علنی پس از آغاز جنگ غزه در اکتبر ۲۰۲۳ شدت گرفت. پیش از آن، روابط یمن با ایران و دشمنی آنها با اسرائیل در چارچوب «محور مقاومت» شناخته می‌شد، اما عملیات نظامی مستقیم از سوی یمن به ندرت و به صورت محدود گزارش می‌شد. با آغاز تجاوز اسرائیل به غزه، جنبش انصارالله یمن با اعلام حمایت از مردم فلسطین، حملات خود را آغاز کرد.

این حملات ابتدا شامل شلیک موشک‌ها و پهپاد‌ها به سمت شهر ایلات در جنوب رژیم تروریستی اسرائیل بود که به گفته یمنی‌ها با هدف «فشار بر اسرائیل برای توقف جنگ در غزه» انجام می‌شد. اما نقطه عطف این درگیری، هدف قرار دادن کشتی‌های مرتبط با این رژیم تروریستی یا کشتی‌هایی بود که به مقصد بنادر اسرائیلی در دریای سرخ حرکت می‌کردند.

منبع: المسیره

