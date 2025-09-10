باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ احمد کرمیاسد، رئیس پلیس راه راهور فراجا، روز سهشنبه با اشاره به افزایش حجم تردد در تعطیلات پایانی تابستان گفت: محورهای منتهی به استانهای شمالی شامل مازندران، گیلان و گلستان و همچنین مسیرهای قزوین و رشت، بیشترین حجم مسافر را دارند که موجب کندی عبور و مرور در این محورهای پرترافیک شده است.
وی افزود: در برخی مقاطع، امکان یکطرفه کردن مسیر وجود دارد و همکاران ما به صورت مقطعی و در بازههای زمانی مشخص، مسیرها را یکطرفه میکنند تا تردد روانتر شود. در حال حاضر، آزادراه تهران–شمال با بار فوقالعاده پرحجم مواجه است و محور هراز نیز چه در مسیر شمال به جنوب و چه در مسیر جنوب به شمال با ترافیک سنگین روبهروست. محدودههای چلاو، لاسم و گزنک جزو نقاط پرترافیک این محور هستند و تیمهای گشتی پلیس در این نقاط مستقر شدهاند.
سرهنگ کرمیاسد با بیان اینکه شهریور یکی از ماههای پرتصادف در کشور است، ادامه داد: سال گذشته در همین ماه ۱۵۳۷ نفر در حوادث جادهای جان خود را از دست دادند و امسال نیز تا ۱۷ شهریور ۶۵۶ نفر در صحنه تصادفات فوت کردهاند. عمده این سوانح ناشی از خطاهای انسانی است و با رعایت اصول ایمنی قابل پیشگیری بود.
وی تصریح کرد: رانندگان باید از رفتارهای پرخطر مانند سرعت و سبقت غیرمجاز، رانندگی در شرایط خستگی و خوابآلودگی و استفاده از تلفن همراه هنگام رانندگی خودداری کنند. همچنین صبر و حوصله در رانندگی و پرهیز از اقداماتی که باعث تشدید گرههای ترافیکی میشود، از نکات مهم است.
رئیس پلیس راه راهور فراجا در پایان خاطرنشان کرد: همکاران ما در طول مسیر حضور مستمر دارند و اقدامات لازم برای روانسازی ترافیک انجام میدهند، اما همراهی شهروندان نقش تعیینکنندهای در اجرای مقررات و پیشگیری از حوادث دارد تا سفرهای پایانی تابستان با ایمنی و سلامت به پایان برسد.