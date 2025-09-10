ویدئویی از آماده سازی کیک ۴۰۰ متری، در حرم مطهر کریمه اهل بیت(س) به مناسبت ولادت حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و امام صادق علیه السلام مشاهده می کنید.

باشگاه خبرنگاران جوان - به مناسبت هفدهم ربیع الاول  ولادت حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و امام صادق علیه السلام کیک ۴۰۰ متری با مشارکت خادمان آستان مقدس آماده سازی  و در میان زائران توزیع شد.

 

 

 

منبع:آستان مقدس کریمه اهل بیت(س)

برچسب ها: حرم حضرت معصومه (س) ، هفدهم ربیع الاول
