در نشست بررسی روند پیشرفت پروژه بیمارستان کودکان قم بر لزوم رفع موانع مالی و قراردادی و تسریع در اجرای این پروژه تأکید شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - جلسه بررسی روند پیشرفت پروژه بیمارستان کودکان قم پیش از ظهر امروز به ریاست اکبر بهنام‌جو استاندار قم و با حضور دکتر علی ابرازه رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم، مشاور طرح و پیمانکار برگزار شد.

 در این نشست، وضعیت فعلی کارگاه، مشکلات ناشی از تغییرات نقشه، تأخیرهای زمان‌بندی و چالش‌های مالی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

استاندار قم با تأکید بر اهمیت ویژه این پروژه برای مردم استان، خواستار فعال‌سازی هرچه سریع‌تر کارگاه، افزایش نیرو و تدوین برنامه زمان‌بندی جدید شد.

دکتر ابرازه نیز ضمن تشریح نقش مهم این بیمارستان در ارتقای خدمات درمانی، بر همکاری همه‌جانبه دانشگاه علوم پزشکی با پیمانکار تأکید کرد.

در پایان مقرر شد با همکاری کارفرما، مشاور و پیمانکار، موانع موجود برطرف و منابع مالی پروژه با استفاده از ظرفیت‌های استانی تأمین گردد تا بیمارستان کودکان قم در موعد مقرر آماده بهره‌برداری شود.

 

تبادل نظر
