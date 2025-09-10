مدیرکل مبارزه با آفت عمومی و همگانی حفظ نباتات گفت: بنابر آمار امسال در سطح ۲ میلیون و ۶۰۰ هزارهکتار مبارزه علیه آفت سن گندم صورت گرفته است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - سعید معین مدیرکل مبارزه با آفت عمومی و همگانی حفظ نباتات گفت: امسال در سطح ۲ میلیون و ۶۰۰ هزارهکتار مبارزه علیه آفت سن گندم صورت گرفت، درحالیکه مدت مشابه سال قبل ۳ میلیون و ۱۲۷ هزارهکتار بود که این امر کاهش حدود ۵۰۰ هزارهکتار را نشان می دهد.

به گفته وی، امسال شرایط خشکسالی و عدم بارش های به موقع منجر به کاهش تولید گندم شد به طوریکه میزان خرید از ۱۲ میلیون سال گذشته، امسال به ۷ میلیون و ۷۰۰ هزارتن رسید. همچنین میزان سن زدگی گندم با کاهش سن زدگی امسال به ۶۳ هزارتن رسید.

معین ادامه داد: براساس پیش بینی هواشناسی، بارش های پاییز کمتر از نرمال بالای ۲۰ درصد است که براین اساس پاییز خشک و زمستان کم بارش پیش روست که در نهایت سطح کشت دیم محصولات و عملکرد در واحد سطح کاهش می یابد.

مدیرکل مبارزه با آفت عمومی و همگانی حفظ نباتات گفت: سال پیش رو از لحاظ کنترل و کاهش خسارت آفت سن گندم ناشی از شرایط اقلیمی سخت خواهد بود.