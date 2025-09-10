طبق بند ۱۱ از اصل ۱۱۰ قانون اساسی، عفو محکومان و تخفیف مجازات آنان، پس از پیشنهاد ریاست محترم قوه قضاییه با رهبر معظم انقلاب است.

باشگاه خبرنگاران جوان - طبق بند ۱۱ از اصل ۱۱۰ قانون اساسی، عفو محکومان و تخفیف مجازات آنان، پس از پیشنهاد ریاست محترم قوه قضاییه با رهبر معظم انقلاب است.

با پیشنهاد رئیس قوه قضاییه لیست عفو معیاری به مناسبت ولادت پیامبر اعظم (ص) و امام جعفر صادق (ع) خدمت رهبر انقلاب اسلامی اعلام شد و با موافقت ایشان جمع بسیاری از محکومان دادگاه‌های عمومی و انقلاب، سازمان قضایی نیروهای مسلح و سازمان تعزیرات حکومتی و تعدادی از محکومان امنیتی که در دوره‌های قبل معمولا مشمول عفو قرار نمی‌گرفتند، با دو شرط، مشمول عفو می‌شوند.

به گفته حجت‌الاسلام والمسلمین علی مظفری، معاون قضایی قوه قضاییه، در این دوره، عفو معیاری پیشنهاد و در نظر گرفته شد که جمع زیادی از محکومان و مجرمان را شامل می‌شود.

عفوهایی که از سوی رئیس قوه قضاییه خدمت رهبر معظم انقلاب پیشنهاد می‌شود دو قِسم است.

قسمت اول عفوهای موردی هستند؛ منظور از عفوهای موردی یعنی این که از ابتدا برای هر فرد محکوم یک پرونده مستقل تشکیل می‌شود و در کمیسیون مرکزی عفو قوه قضاییه مورد بررسی قرار می‌‎گیرد، اگر اعضای کمیسیون این افراد را واجد شرایط عفو تشخیص بدهند در مناسبت‌ های مختلف که در آیین‌نامه آمده است، اسامی این افراد برای رئیس قوه قضاییه ارسال می‌شود و در نهایت با نظر ریاست قوه قضاییه فهرست نهایی نام این اشخاص خدمت رهبر معظم انقلاب منعکس می‌ شود و معظم له در نهایت از باب لطف و محبت با عفو یا تخفیف مجازات این افراد موافقت می‌کنند.

قِسم دوم عفوهایی که خدمت رهبر معظم انقلاب اعلام می‌شود عفوهای معیاری است. در عفوهای معیاری پرونده‌های اشخاص به تفکیک مورد بررسی قرار نمی‌گیرد بلکه رئیس قوه قضاییه معیارهایی برای عفو یا تخفیف مجازات محضر مقام معظم رهبری اعلام می‌دارند و براساس آن معیارها و موافقت مقام معظم رهبری، مراجع قضایی سراسر کشور این معیارها را با مصادیق و اشخاص محکوم تطبیق می‌دهند و اسامی افرادی را که مشمول عفو واقع می‌شوند اعلام و نتیجه این محبت رهبری و رأفت اسلامی را درباره آنان اِعمال می‌‎دارند.

مشمولان این عفو محکومان دادگاه‌های عمومی و انقلاب، سازمان قضایی نیروهای مسلح و سازمان تعزیرات حکومتی هستند که با وجود سوابق و شرایطی که با آن معیارها تطبیق داشته باشد، در واقع مشمول عفو خواهند شد.

در عفوهای معیاری جمعیت بیشتری از محکومان مورد عفو قرار می‌گیرند.

منبع: قوه قضاییه

برچسب ها: عفو مشروط ، آزادی زندانیان
خبرهای مرتبط
رئیس سازمان زندان‌ها:
پس از حمله رژیم اسرائیل به اوین ۹۰۰ زندانی با ارفاقات قانونی آزاد شدند
آذربایجان شرقی الگوی کشور در آزادی زندانیان جرایم غیرعمد
۲ هزار زندانی جرایم غیرعمد منتظر کمک خیرین/ پویش «به عشق پیامبر می‌بخشم» آغاز شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
صدور گواهینامه موتور برای بانوان ممنوعیت قانونی ندارد؛ خلاء دارد
جاده چالوس برای پنجمین روز متوالی یکطرفه شد/ ترافیک فوق‌سنگین در محور‌های شمالی
خدمات ویژه و رایگان مترو تهران برای مراسم جشن بزرگ «پیامبر مهربانی»
جاده چالوس دوطرفه شد
ثبت‌نام ۲۴ هزار دانش‌آموز تهرانی در سامانه سرویس مدارس
هوای تهران در مرز آلودگی قرار دارد
هشدار پلیس راه درباره اوج‌گیری ترافیک و تصادفات در روز‌های پایانی تابستان
آخرین اخبار
هشدار پلیس راه درباره اوج‌گیری ترافیک و تصادفات در روز‌های پایانی تابستان
خدمات ویژه و رایگان مترو تهران برای مراسم جشن بزرگ «پیامبر مهربانی»
ثبت‌نام ۲۴ هزار دانش‌آموز تهرانی در سامانه سرویس مدارس
جاده چالوس برای پنجمین روز متوالی یکطرفه شد/ ترافیک فوق‌سنگین در محور‌های شمالی
هوای تهران در مرز آلودگی قرار دارد
صدور گواهینامه موتور برای بانوان ممنوعیت قانونی ندارد؛ خلاء دارد
جاده چالوس دوطرفه شد
حسین کاغذلو به عنوان رئیس ستاد انتخابات استان تهران منصوب شد
کشف طلا و سکه و دستگیری دو سارق حرفه‌ای در مترو تهران
خدمات‌رسانی حمل‌ونقل عمومی به مناسبت جشن هفدهم ربیع‌الاول
برگزاری جشن بزرگ «پیامبر مهربانی» برای چهارمین سال پیاپی در پایتخت
آزادی ۹۲ زندانی در تهران در آستانه میلاد پیامبر اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع)
برنامه‌های سالروز ولادت حضرت محمد(ص) در منطقه ۱۱
شکایت محیط زیست تهران از باغ وحش ارم به دنبال تلف شدن شیر نر
تاکید استاندار تهران بر تکمیل پروژه‌های نیمه تمام مسکن در پایتخت
آغاز پویش ملی «مهر علوی»؛ توزیع بیش از ۶۷۵۰ بسته نوشت‌افزار در ۳ استان محروم کشور
تداوم ترافیک فوق سنگین در جاده چالوس/ پلیس راهور از مسافران شمالی خواست مسیر‌های جایگزین را انتخاب کنند
ساخت دو بوستان به ارزش ۱۰ همت در منطقه یک
بازگشت یک میلیارد دلار اموال بازنشستگان با اخذ رای قطعی از محاکم قضایی
آغاز جشنواره زنگ تفریح شهروند در تهران
سرگذشت شیر امیرعلی اکبری/ وقتی به هم‌نوع خود رحم نمی‌کنی
جزئیات عفو معیاری ۱۴۰۴ اعلام شد
نحوه نظارت بر تعیین و دریافت شهریه در مدارس غیردولتی بررسی شد