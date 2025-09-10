باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - بخش‌های مختلفی از فرانسه، امروز چهارشنبه، شاهد اعتراضات گسترده‌ای هستند. این اعتراضات یک روز پس از انتصاب سباستیان لیکورن، وزیر دفاع سابق این کشور به عنوان نخست‌وزیر جدید فرانسه درگرفته است. در پاریس، درگیری‌های شدیدی میان پلیس و معترضان گزارش شده و نیرو‌های پلیس در تلاش برای سرکوب تظاهرکنندگان هستند.

این اعتراضات کمتر از ۴۸ ساعت پس از سقوط دولت قبلی به دلیل از دست دادن رای اعتماد رخ می‌دهد. منتقدان امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، این اقدام را عاملی برای شعله‌ور شدن دوباره جنبش اعتراضی ضد دولتی می‌دانند.

نخست‌وزیر جدید فرانسه امروز چهارشنبه آماده پذیرش پست خود می‌شود، در حالی که یک جنبش اعتراضی آنلاین، پس از ارائه «بودجه ریاضتی» توسط فرانسوا بایرو، نخست‌وزیر سابق یک روز اعتصاب سراسری را وعده داده است.

این جنبش اعتراضی آنلاین که خود را «همه چیز را مسدود می‌کنیم» (#BloquonsTout) نامیده است، خواستار یک روز اعتصاب و قطع خدمات اساسی کشور در اعتراض به اقدامات ریاضتی دولت شده است. کارشناسان تایید کرده‌اند که این فراخوان از اواسط ژوئیه گذشته، پس از ارائه بودجه ریاضتی، به سرعت در شبکه‌های اجتماعی گسترش یافته است.

در همین زمینه، روزنامه «نیویورک تایمز» به نقل از برونو ریتایو، وزیر کشور در حال کناره‌گیری فرانسه گزارش داد که ۸۰ هزار نیروی پلیس در سراسر این کشور برای مقابله با تلاش‌ها برای مختل کردن زیرساخت‌ها، از جمله فرودگاه‌ها، خطوط حمل و نقل، نیروگاه‌ها و مراکز تصفیه آب، مستقر شده‌اند.

منبع: المیادین