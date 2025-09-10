کارشناس هواشناسی کشاورزی گفت: آبیاری به موقع باغات در افزایش کمیت و کیفیت میوه تاثیر بسزایی دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - سمانه غلامی کارشناس هواشناسی کشاورزی گفت: با توجه به شرایط جوی تسریع در برداشت میوه های هسته دار و انتقال به انبارهای مطمئن در دستور کار قرار بگیرد.

 وی با تاکید بر خوددداری از آتش سوزی مزارع برداشت شده گندم و جو در آذربایجان غربی افزود: آبیاری به موقع مزارع آبی در دستور کار قرار بگیرد.

غلامی ادامه داد: اقدام به چینش خوشه های خرما و تهویه مناسب در باغات در دستور کار قرار بگیرد.

کارشناس هواشناسی کشاورزی با تاکید بر جلوگیری از نوسان عملیات آبیاری باغات انار جهت کاهش ترک خوردگی محصول گفت: در راستای افزایش کمیت و کیفیت میوه ها، آبیاری به موقع مزارع آبی و برداشت در ساعات خنک روز مورد توجه قرار بگیرد.

براساس آمار میانگین بارش از ابتدای سال زراعی تا ۱۵ شهریور ماه ۱۳۸.۹ میلی متر، مدت مشابه سال قبل ۲۲۷.۶ میلی متر و بلندمدت ۲۳۲.۴ میلی متر بوده که این امر کاهش ۳۹ درصدی بارش نسبت به سال قبل و ۴۰.۲ درصدی دوره نرمال را نشان می دهد.

براساس نقشه های هواشناسی از امروز فعالیت سامانه بارشی در شمال استان‌های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، گیلان، مازندران و ارتفاعات البرز مرکزی رگبار رعد و برق و وزش باد شدید موقت پیش‌بینی می‌شود و تا شنبه در نوار شمالی کشور کاهش نسبی دما رخ می‌دهد.

طی ۵ روز آینده به ویژه در ساعات بعدازظهر و اوایل شب در برخی مناطق هرمزگان، جنوب استان فارس، ارتفاعات جنوب سیستان و بلوچستان و جنوب استان کرمان افزایش ابر گاهی رگبار و رعد و برق و وزش باد شدید دور از انتظار نیست.

 

 

 

