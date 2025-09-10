باشگاه خبرنگاران جوان _ سرهنگ جاور صفاری، رئیس پلیس راه گیلان با اشاره به اینکه در ۴۸ ساعت گذشته ۲۱۸ هزار خودرو وارد استان شده است، گفت: این حجم از مسافر در مقایسه با سال گذشته کم سابقه است.

او افزود: با توجه به ایام تعطیلات، تردد خودرو‌ها در جاده‌های گیلان به ویژه ۲ محور اصلی رشت – قزوین و آستارا – اردبیل پرحجم و شلوغ است.

رئیس پلیس راه گیلان با بیان اینکه پیش بینی می‌شود حجم ترافیک تا ساعات آینده در جاده‌های استان افزایش یابد، از رانندگان خواست قوانین و سرعت مجاز را رعایت کنند.

سرهنگ صفاری همچنین از تداوم اعمال محدودیت‌های ترافیکی در جاده‌های گیلان خبر داد و گفت: تردد کامیون‌ها و تریلر‌ها به جز حاملان مواد سوختی و فاسد شدنی، تا ساعت ۲۴ امشب (چهارشنبه ۱۹ شهریور ماه)، در جاده‌های رشت – قزوین و آستارا اردبیل ممنوع است.

