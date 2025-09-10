باشگاه خبرنگاران جوان - فیلم سینمایی «مکان آرام ۲» به کارگردانی جان کرازینسکی، چهارشنبه شب ساعت ۲۳ روانه آنتن شبکه نمایش، می‌شود.

در خلاصه داستان این فیلم آمده است: پس از وقوع حوادث ترسناکی که برای خانواده ابوت در داخل خانه رخ داد، اکنون آنها باید با وحشت دنیای خارج از خانه رو‌به‌رو شوند؛ خانواده ابوت حال به سمت ناشناخته‌ها قدم گذاشته و به زودی متوجه میشوند موجوداتی که از طریق صدا‌ها شکار خود را پیدا میکردند تنها تهدید آنها محسوب نشده و…

بازیگرانی، چون کیلین مورفی، جان کرازینسکی، امیلی بلانت، نوآ جوپ، جایمن هانسو، اسکات مک نایری و بلیک دی لانگ در این فیلم به ایفای نقش پرداخته‌اند.

گفتنی است، فیلم «مکانی آرام ۲» چهارشنبه شب ساعت ۲۳ پخش می‌شود و بازپخش آن روز پنج شنبه ۲۰ شهریور ساعت ۷ و ۱۵ خواهد بود.

