رئیس سازمان غذا و دارو گفت: داروهای جدید متنوعی در دنیا عرضه شده که تولید این اقلام در ایران هم شروع شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ حمید جنیدی مقدم - مهدی پیرصالحی رئیس سازمان غذا و دارو گفت: اکنون قسمت عمده بازار دارویی کشور توسط داروسازان داخلی تولید می شود. اما برای حجم صادرات دارویی علی رغم تاکید برنامه هفتم‌ توسعه به دلیل شرایط نمی توان برنامه ریزی بلند مدتی داشته باشیم.

به گفته وی اولویت برنامه ریزی ها تامین داروی مورد نیاز کشور است. در سال گذشته بسیاری از داروهایی که جدیدا وارد بازار دنیا شده در ایران تولیدشان شروع شده است.

رئیس سازمان غذا و دارو تاکید کرد: در سال گذشته داروهای چاقی و ضد سرطان که در دنیا معرفی شده بودند در ایران نیز تولید شدند.

پیرصالحی تصریح کرد: کمبود های دارویی تحت تاثیر تحریم ها است اما به طور کلی میزان کمبود اقلام دارویی نسبت به سال گذسته حدود ۴۰ درصد کاهش داشته است.

