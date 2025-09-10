پیشبه سوی ششمین قهرمانی کشتی در جهان؛پیشبینی سایت آمریکایی از ۲ طلای ایران در جهانی کشتی آزاد
باشگاه خبرنگاران جوان - «راه افتخار» به کارگردانی شلی نیرو، پنج شنبه ۲۰ شهریور ساعت ۲۳ روانه آنتن شبکه نمایش میشود.
این فیلم به روایت داستانی از زندگی لیلیان دایک، پزشک و سناتور کانادایی، میپردازد. داستان فیلم درباره دختری جوان به نام ایوت وونگ است که در دهه ۱۹۶۰ در ساسکاچوان زندگی میکند تلاش میکند جایگاه خود را در جامعه پیدا کند. اما...
بازیگرانی همچون سرالیس مک آرتور، استار اسلید، ویولا بووه و... در این فیلم به ایفای نقش پرداختهاند.
فیلم سینمایی «راه افتخار» در واحد دوبلاژ اداره کل تامین و رسانه بین الملل سیما دوبله شده و شبکه نمایش سیما برای مخاطبان خود آن را پخش خواهد کرد. گفتنی است، فیلم «راه افتخار» پنج شنبه شب ساعت ۲۳ پخش میشود و بازپخش آن روز جمعه ۲۱ شهریور ساعت ۷ و ۱۵ خواهد بود.
