شبکه نمایش برای نخستین‌بار فیلم سینمایی «راه افتخار»، محصول ۲۰۲۴ کانادا را روی آنتن می‌برد؛ اثری درام و تحسین‌شده که با روایتی انسانی و متفاوت، جایگاه ویژه‌ای در میان دوستداران سینما یافته است.

باشگاه خبرنگاران جوان -  «راه افتخار» به کارگردانی شلی نیرو، پنج شنبه ۲۰ شهریور ساعت ۲۳ روانه آنتن شبکه نمایش می‌شود.

این فیلم به روایت داستانی از زندگی لیلیان دایک، پزشک و سناتور کانادایی، می‌پردازد. داستان فیلم درباره دختری جوان به نام ایوت وونگ است که در دهه ۱۹۶۰ در ساسکاچوان زندگی می‌کند تلاش می‌کند جایگاه خود را در جامعه پیدا کند. اما...

بازیگرانی همچون سرالیس مک آرتور، استار اسلید، ویولا بووه و... در این فیلم به ایفای نقش پرداخته‌اند.

فیلم سینمایی «راه افتخار» در واحد دوبلاژ اداره کل تامین و رسانه بین الملل سیما دوبله شده و شبکه نمایش سیما برای مخاطبان خود آن را پخش خواهد کرد. گفتنی است، فیلم «راه افتخار» پنج شنبه شب ساعت ۲۳ پخش می‌شود و بازپخش آن روز جمعه ۲۱ شهریور ساعت ۷ و ۱۵ خواهد بود.

منبع: رسانه ملی

برچسب ها: شبکه نمایش ، فیلم سینمایی
خبرهای مرتبط
فیلم‌های آخر هفته تلویزیون؛ از «محمد رسول‌الله» تا «آپاراتچی»
تام کروز در شبکه نمایش «فراموشی» می‌گیرد
ترس در چهارشنبه‌های شبکه نمایش با «مکانی آرام ۲»
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
درخشش سینمای ایران در جشنواره فیلم کازان
فیلم‌های آخر هفته تلویزیون؛ از «محمد رسول‌الله» تا «آپاراتچی»
آنچه باید از رمز مبارک «رسول الله (ص)» در عملیات‌ها بدانید
مسلمانان روی پرده نقره‌ای؛ از سبعیت تا مظلومیت
اهل سنت در ایران؛ شریک وحدت و توسعه ملی
بوقچی»؛ روایت زندگی سینه‌سوخته‌های فوتبال در قاب شبکه سه
پیام وزیر فرهنگ به وزرای فرهنگ کشور‌های اسلامی به مناسبت میلاد پیامبر رحمت (ص)
ترس در چهارشنبه‌های شبکه نمایش با «مکانی آرام ۲»
«راه افتخار» در شبکه نمایش؛ روایتی تازه از عشق و زندگی
آخرین اخبار
«راه افتخار» در شبکه نمایش؛ روایتی تازه از عشق و زندگی
ترس در چهارشنبه‌های شبکه نمایش با «مکانی آرام ۲»
اهل سنت در ایران؛ شریک وحدت و توسعه ملی
مسلمانان روی پرده نقره‌ای؛ از سبعیت تا مظلومیت
فیلم‌های آخر هفته تلویزیون؛ از «محمد رسول‌الله» تا «آپاراتچی»
پیام وزیر فرهنگ به وزرای فرهنگ کشور‌های اسلامی به مناسبت میلاد پیامبر رحمت (ص)
بوقچی»؛ روایت زندگی سینه‌سوخته‌های فوتبال در قاب شبکه سه
درخشش سینمای ایران در جشنواره فیلم کازان
آنچه باید از رمز مبارک «رسول الله (ص)» در عملیات‌ها بدانید
نتایج فراخوان ارکستر ساز‌های ایرانی بنیاد رودکی اعلام شد
ارمنستان و ایران تار و پود‌هایی درهم‌تنیده از یک بافت تاریخی
بهاره رهنما با «یازده یازده» به پردیس تئاتر شهرزاد بازمی‌گردد