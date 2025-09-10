پسر نخست‌وزیر اسرائیل در واکنش به محکومیت حمله اخیر این رژیم به قطر توسط نخست‌وزیر انگلیس، او را کمونیست و خدمتکار قطر خواند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - یائیر نتانیاهو، پسر نخست‌وزیر رژیم تروریستی اسرائیل، پس از محکومیت حمله این رژیم تروریستی به قطر، به کر استارمر، نخست‌وزیر انگلیس حمله کرد.

حمله او در پستی در شبکه‌های اجتماعی انجام شد که در آن ادعا کرد که کر استارمر یک کمونیست است که انگلیس را به «پادشاهی متحده اسلامی متحد» تبدیل کرده است. 

پسر نخست‌وزیر رژیم تروریستی پیش از این نیز از قطر انتقاد کرده بود. او در اوایل ماه اوت در پستی در شبکه‌های اجتماعی، این کشور را «آلمان نازی مدرن» توصیف کرده بود.

او در آن زمان مدعی شده بود: «قطر نیروی اصلی پشت موج بی‌سابقه ضدیهودیت در جهان است، موجی که از دهه ۱۹۳۰ و ۱۹۴۰ تاکنون مانند آن را ندیده بودیم.»

حمله او به این‌جا ختم نشد و او همچنین شیخ تمیم بن حمد آل ثانی، امیر قطر، و مادرش، شیخه موزه بنت ناصر المسند، را هدف قرار داد و آنها را «هیتلر و گوبلز عصر مدرن» توصیف کرد.

رژیم تروریستی اسرائیل روز سه‌شنبه یک حمله هوایی متمرکز را با هدف ترور شخصیت‌های برجسته رهبری حماس در پایتخت قطر انجام داد.این عملیات با محکومیت گسترده چندین کشور، از جمله انگلیس، رو‌به‌رو شد. استارمر هشدار داد که این حمله ممکن است به تشدید بیشتر اوضاع منجر شود و تأکید کرد: «تنها راه جلوگیری از خشونت بیشتر، آتش‌بس فوری، آزادی اسرا و ارسال گسترده کمک‌ها به غزه است.»

منبع: آر تی

برچسب ها: حمله به قطر ، پسر نتانیاهو
