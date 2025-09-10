ابومحمد الجولانی برای شرکت در اولین نشست سران عرب و روسیه که روز ۱۵ اکتبر در مسکو برگزار می‌شود، به پایتخت روسیه سفر خواهد کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - سفارت سوریه در مسکو اعلام کرد که ابومحمد الجولانی، رئیس‌جمهور موقت سوریه ریاست هیات این کشور در نشست سران عرب و روسیه را که روز ۱۵ اکتبر در مسکو برگزار می‌شود، بر عهده خواهد داشت.

این سفارت در بیانیه‌ای اشاره کرد: «همانطور که روز گذشته در کنفرانس مطبوعاتی الکساندر نواک، معاون نخست‌وزیر روسیه و اسعد الشیبانی، وزیر خارجه سوریه، در دمشق اعلام شد، سوریه در نشست آتی روسیه و کشور‌های عربی شرکت خواهد کرد و هیات آن به ریاست رئیس‌جمهور سوریه خواهد بود.»

اولین نشست سران روسیه و کشور‌های عربی روز ۱۵ اکتبر در مسکو برگزار خواهد شد و انتظار می‌رود نمایندگانی از کشور‌های عربی منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا و همچنین کشور‌های شرق آفریقای عضو اتحادیه عرب در آن شرکت کنند.

دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، پیشتر گفته بود که روسیه دعوت رسمی برای شرکت در این نشست را به مقامات جدید سوریه ارسال کرده است.

منبع: النشره

