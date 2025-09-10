بازیکن تیم ملی والیبال گفت: بازیکنان از نظر روحی و روانی در سطح خوبی هستند و امیدوارم بهترین عملکرد را در مسابقات قهرمانی جهان از خود نشان دهند.

باشگاه خبرنگاران جوان - احسان دانشدوست دریافت کننده قدرتی تیم ملی والیبال ایران پس از پیروزی در دیداری دوستانه مقابل آلمان گفت: بازی امروز نسبتا خوب بود و حس میکنم که نسبت به بازی اول مقابل اسلوونی، کمی بدن بازیکنان سنگینتر بود، چون امروز تمرین سنگین وزنه داشتم که فکر میکنم آخرین جلسه وزنه تیم بود.
او ادامه داد: مقابل آلمان میتوانستیم سه بر صفر یا سه بر یک برنده شویم، اما اتفاقاتی افتاد که به ست پنجم کشید و خدا را شکر که در نهایت پیروز این مسابقه شدیم.
دانش دوست درباره حضور در قهرمانی جهان، گفت: این مسابقات اولین دوره قهرمانی جهان من است و بازیکنانی که در دورههای قبل بودند، معتقدند که سطح مسابقات قهرمانی جهان خیلی بالاتر از لیگ ملتها است و فکر میکنم بعد از المپیک بالاتریی سطح مسابقات والیبال را دارد. خوشحالم که اینجا هستم و قاعدتا تمام تلاش خودم را میکنم و از لحاظ بدنی، روحی و روانی نیز خیلی خوب هستم.
دریافت کننده قدرتی تیم ملی والیبال ایران با تاکید بر اینکه بازیکنان تیم نیز از نظر روحی و روانی در سطح خوبی هستند و امیدوارم بهترین عملکرد را در هر بازی از خود نشان دهند. به قول پیاتزا اول قشنگ والیبال بازی کنیم و بعد به برد فکر کنیم.
مسابقات والیبال قهرمانی مردان جهان از ۲۱ شهریور تا ۶ مهرماه با ۶۶ دیدار در مانیل پیگیری خواهد شد. تیم ملی والیبال ایران در گروه نخست مرحله مقدماتی این رقابتها به ترتیب با تیمهای مصر (۲۳ شهریور)، تونس (۲۵ شهریور) و فیلیپین (۲۷ شهریور) دیدار خواهد کرد.