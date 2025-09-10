باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - دونالد توسک، نخست وزیر لهستان گفت که لهستان روز چهارشنبه پس از پرواز پهپاد‌های روسی در حریم هوایی لهستان در حمله شبانه به اوکراین، متحدان ناتو خود را برای مذاکرات فوری گرد هم آورد.

توسک این «تحریک گسترده» را محکوم کرد و گفت لهستان ۱۹ مورد نقض حریم هوایی خود را شناسایی کرده و پس از پرواز هواپیماهایش در کنار متحدان، حداقل سه پهپاد را سرنگون کرده است و افزود که به کسی آسیبی نرسیده است.

پهپاد‌ها و موشک‌های روسی در طول جنگ سه سال و نیمه روسیه چندین بار وارد حریم هوایی اعضای ناتو - از جمله لهستان - شده‌اند، اما هیچ کشور ناتو هرگز تلاشی برای سرنگونی آنها نکرده است.

توسک گفت که او به ماده ۴ ناتو استناد کرده است که طبق آن هر عضوی می‌تواند در صورت احساس خطر «تمامیت ارضی، استقلال سیاسی یا امنیت» خود، خواستار مذاکرات فوری شود. این تنها هشتمین باری است که از این اقدام استفاده شده است.

این تهاجم در حالی رخ داد که روسیه حملات گسترده‌ای را در سراسر اوکراین از جمله در شهر غربی لویو در حدود ۸۰ کیلومتری مرز لهستان آغاز کرد.

ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین در رسانه‌های اجتماعی هشدار داد که نقض حریم هوایی «سابقه‌ای خطرناک» برای اروپا است و گفت که «تصادفی نبوده» و خواستار واکنش قوی متحدان غربی کی یف شد.

وزارت کشور لهستان اعلام کرد که یک خانه و یک ماشین در طول شب آسیب دیده‌اند و افزود که تاکنون هفت پهپاد و بقایای یک پرتابه ناشناخته پیدا شده است.

شورای آتلانتیک شمالی، نهاد اصلی تصمیم‌گیری سیاسی ناتو، قالب جلسه هفتگی خود را در روز چهارشنبه تغییر داد و آن را طبق ماده ۴ پیمان اتحاد برگزار کرد.

یکی از ارکان اتحاد نظامی غربی این اصل است که حمله به هر عضو، حمله به همه اعضا تلقی می‌شود.

آندری اورداش، دیپلمات ارشد روسیه در لهستان به خبرگزاری ریانووستی گفت که برای جلسه‌ای در ظهر (۱۰:۰۰ به وقت گرینویچ) به وزارت امور خارجه احضار شده است. او گفت که ورشو هنوز شواهدی ارائه نکرده است که پهپاد‌هایی که دیشب سرنگون شدند، از روسیه آمده باشند.

فرماندهی عملیاتی ارتش لهستان اعلام کرد که نقض حریم هوایی «بی‌سابقه» بوده و آن را «عملی تجاوزکارانه» نامیده است.

یک دیپلمات ارشد ناتو که نخواست نامش فاش شود، در گفت‌و‌گو با خبرگزاری فرانسه گفت که این تجاوز «به عنوان آغاز چیزی بزرگتر تلقی نمی‌شود.»

این دیپلمات گفت: «هیچ اطلاعی در مورد عمدی بودن این حمله وجود ندارد -- به نظر می‌رسد که یا با هدف آزمایش ناتو بوده یا می‌تواند هدف آن نزدیک شدن به اهدافی در اوکراین از زاویه‌ای متفاوت بوده باشد.»

پاسخ ناتو احتمالاً «انتقال چند نیروی اضافی» به لهستان یا جا‌های دیگر در شرق و اعمال «موضع‌گیری سختگیرانه» از سوی دبیرکل ناتو خواهد بود. زلنسکی مدعی شد که این حمله تلاشی برای «تحقیر» لهستان بوده است.

زلنسکی گفت: «روسیه باید احساس کند که پاسخ به این گام تشدیدکننده و حتی بیشتر از آن تلاش برای تحقیر یکی از کشور‌های کلیدی اروپا، از سوی همه شرکا واضح و قوی خواهد بود.»

مقامات لهستانی پس از این حادثه، حریم هوایی بخشی از کشور را موقتاً بستند.

این اتفاق یک روز پس از آن رخ داد که کارول ناوروکی، رئیس جمهور ملی‌گرای تازه منتخب لهستان هشدار داد که پوتین پس از آغاز جنگ در اوکراین، آماده حمله به کشور‌های بیشتری است.

ناوروکی روز سه‌شنبه به خبرنگاران گفت: «ما به نیت خیر ولادیمیر پوتین اعتماد نداریم. ما معتقدیم که ولادیمیر پوتین آماده حمله به کشور‌های دیگر نیز هست.»

لهستان، حامی اصلی اوکراین، میزبان بیش از یک میلیون پناهنده اوکراینی است و نقطه عبور کلیدی برای کمک‌های بشردوستانه و نظامی غرب به این کشور است.

منبع: خبرگزاری فرانسه