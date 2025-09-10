رژیم صهیونیستی عصر دیروز ساختمان نشست سران حماس در پایتخت قطر را با موشک هدف قرار داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سارا هوشمندی - رژیم صهیونیستی در اقدامی غافلگیرانه، عصر دیروز ساختمان نشست سران حماس در پایتخت قطر را با موشک هدف قرار داد. تا این لحظه اخبار ضد و نقیضی از شهادت، جراحت یا سلامت رهبران حماس مخابره شده است، اما گفته میشود در این نشست، افراد مهمی چون خلیل الحیه و موسی ابومرزوق حضور داشتهاند.
۱/ این اولین بار نیست که رژیم تروریست صهیونیستی اقدام به حملات غافلگیرانه به جلسات مهم میکند. مورد آخر قبل از این، حمله تروریستی پنجشنبه ۲ هفته پیش به جلسه هیات دولت یمن بود که به شهادت نخستوزیر یمن و ۹ وزیر این کشور منجر شد. مورد آخر حین مذاکرات نیز به کشورمان مربوط میشود که ۲ روز مانده به دور ششم مذاکرات غیرمستقیم موسوم به مسقط با دولت آمریکا، ارتش جنایتکار صهیونیستی با موافقت ترامپ به کشورمان حمله و تعداد زیادی از فرماندهان و دانشمندان مطرحمان را ترور کرد.
۲/ با حمله به جلسه سران حماس در دوحه، دیگر قطعی شد مذاکره، «تله ترامپ» برای زمینهچینی ترور مقامات رسمی کشورهای مخالف صهیونیسم و احزاب مقاومت است. درباره ایران، نامه التماسآمیز وی به مقامات کشورمان موجب خوشباوری برخی از آنها و اصرارشان به مذاکره شد و دیدیم حین مذاکرات، جنگ ۱۲ روزه رژیم اشغالگر و آمریکا به ایران تحمیل شد؛ در حالیکه اینجا کسی تصور نمیکرد وسط مذاکراتی که میزش با اصرار ترامپ چیده شده بود، چنین اتفاقی رخ دهد. در ترور تمام سران حماس در قطر نیز، آنها با اصرار تاجر کلاهبردار آمریکایی و وعده وی مبنی بر برقراری آتشبس پس از ۲ سال جنگ، در حال برگزاری نشستی برای هماهنگیهای لازم بودند که مورد تهاجم موشکی جنگندههای رژیم قرار گرفتند. در واقع رئیسجمهور تروریست ایالات متحده، سران حماس را در یک دام جمع کرد تا اسرائیل به مقر آنها حمله و با ترور همه آنها، عملا حماس را به گروهی بیاثر تبدیل و کار غزه را یکسره کند. حماس پیش از این، بسیاری از مسئولان خود نظیر شهیدان دکتر اسماعیل هنیه، یحیی سنوار، محمد سنوار، محمد ابوضیف و ابوعبیده را از دست داده و به زعم رژیم، با ترور بقیه سران که همگی در دوحه گرد هم آمده بودند تا درباره طرح پیشنهادی ترامپ گفتوگو کنند و تصمیم بگیرند، عملا دیگر حماسی نمیماند.
۳/ همانطور که درباره حمله به کشورمان رسانههای غرب افشا کردند، پیش از اقدام اسرائیل در ۲۳ خرداد/ ۱۳ ژوئن، نتانیاهو از ترامپ اجازه تهاجم نظامی را دریافت کرده بود، در حمله به دفتر حماس در دوحه نیز یقینا نه تنها ترور سران این گروه مقاومت، بیهماهنگی با آمریکا نبوده؛ بلکه اصل نقشه با پیشنهاد آتشبس توسط ترامپ کشیده شده و مجری نتانیاهو بود. در واقع اعتماد رهبران حماس به ترامپ، تصور بیدلیل و بلاوجه اینکه به فردی چون وی میتوان اطمینان کرد و برگزاری نشست در مقر حماس در دوحه با توجه به روابط حسنه رژیم با قطر و اینکه دوحه رابط مذاکرات غیرمستقیم حماس - اسرائیل است، موجب شد سران «حرکة المقاومة الاسلامیه» (جنبش مقاومت اسلامی) فلسطین، فریب بخورند و مورد حمله تروریستهای صهیونیست قرار گیرند. سادهلوحانی که حتی پس از اقدام رژیم در ترور رهبران حماس، باز از اختلافات (!) رئیسجمهور آمریکا و نخستوزیر رژیم اشغالگر میگویند، دیگر فقط سادهلوح نیستند. باید پس از این همه اقدام هماهنگ تیم «ترامپ - نتانیاهو» از غزه تا ایران و از سوریه تا قطر، کسانی که همچنان در هماهنگی کامل این ۲ تروریست تردید دارند، باور کنند دعوای آنها زرگری و برای فریب افکار عمومی دنیاست.
قطر که مستعمره آمریکاست و اختیار ندارد از پدافندی که با قیمت بسیار بالایی از واشنگتن خریده، استفاده کند و به تقابل با جنگندههای رژیم اشغالگر بپردازد که هم حریم هوایی میزبان جام جهانی ۲۰۲۲ را شکستند و هم ساختمانهای متعددی را در دوحه نابود کردند؛ اما نشانه دیگر همدستی ۲ جرثومه فساد در زمین، آن است که تردید نباید کرد همانطور که پس از حمله تلافیجویانه ایران به پایگاه آمریکایی العدید قطر، پدافند ارتش ایالات متحده در آن کشور فعال شد، برای مقابله با حمله جنگندهها و موشکهای رژیم نیز میتوانست فعال شده و از انهدام ساختمان محل نشست سران حماس جلوگیری کند ولی هیچ مقابلهای با مهاجمان صهیونیست نشد.
۴/ وضعیت امیر/ پادشاه مستعمرهای به نام قطر مشخص است، اما وضعیت مردم آن کشور متفاوت است. اگر مردم قطر واکنش شدید و اعتراض گسترده به این تهاجم نداشته باشند، رژیم صهیونیستی باز هم به این کشور حمله خواهد کرد. همچنین اگر مردم کشورهایی که دولتهایشان با رژیم رابطهشان را عادیسازی کردند، سکوت کنند (امارات، بحرین، سودان، مصر و مراکش) خیلی دیر نخواهد بود رژیم به آنها هم حملهور شود. توافق آبراهام نه تنها رژیم را از دستاندازی به کشورهای سازشکار منصرف نکرد؛ بلکه آن را به اقدامات وقیحانهتر نیز سوق داد. مردم قطر و سایر اعراب منطقه برای جلوگیری از خسارت بیشتر باید حکام خود را به مقابله با صهیونیستها وادار کنند؛ اگرنه قطعا این روند تداوم خواهد داشت. رژیمی که اینگونه فلسطینی میکشد و تاکنون ۶۴ هزار تن از ساکنان غزه را با فجیعترین وضعیت به شهادت رسانده، اگر واکنشی نبیند، پس از رها شدن از مسأله غزه، سراغ تکتک کشورهای منطقه میآید و بلایی که سر فلسطین آورد را بر سر سایر ملل منطقه خواهد آورد؛ احتمالا از سازشکاران هم آغاز خواهد کرد.
۵/ برای آنکه این موضوع از جانب سران کشورهای اسلامی و مردم آنها بویژه در غرب آسیا باور شود که رژیم تجاوزات خود را پس از راحت شدن خیالش از غزه به دیگر کشورهای منطقه گسترش خواهد داد، کافی است به سخنرانی ۳ هفته پیش نخستوزیر رژیم مراجعه کنند. وی گفت رؤیای «اسرائیل بزرگ» را که بیش از یک قرن از طرح آن از سوی موسسان صهیونیسم میگذرد در سر دارد و خواهان عملی شدن آن در دوران نخستوزیری خود است. مهمل اسرائیل بزرگ در پرچم رژیم هم با طرح گرافیکی ۲ خط آبی - رود اردن تا رود فرات - آمده است که شامل تمام مساحت ۴ کشور فلسطین، لبنان، اردن و سوریه، نیمی از مصر، یکسوم خاک عربستان، دوسوم عراق و بخشهای مختلف چند کشور دیگر میشود. به این صحبتها این ادعا را نیز که بارها از زبان نتانیاهو گفته شده، باید افزود: اسرائیل در قدرتمندترین وضعیت خود قرار دارد؛ در حالیکه محور مقاومت بسیار ضعیف شده است.
اگر مردم منطقه واکنش شدیدی به حمله رژیم به قطر نداشته باشند، این وضعیت گسترش بیشتری خواهد یافت. رژیم در ۲ سال اخیر به غزه، کرانه باختری، لبنان، یمن، سوریه، ایران و حالا قطر حمله کرده و اگر جلوی آن گرفته نشود، بزودی به ترکیه، عربستان و امارات هم به بهانههایی هجوم میبرد. مردم غرب آسیا و شمال آفریقا که دولتهایشان با توافق آبراهام به آرمان فلسطین خیانت و با رژیم سازش کردند یا مانند سعودیها در مسیر خیانت قرار دارند، باید این را درک کنند که رژیم اشغالگر یقینا با توجه به بیعملی سران اعراب و کشورهای اسلامی و عدم اتحاد مسلمین و تداوم محکومیتهای کاغذی و بیاثر سازمان همکاری اسلامی، چشم طمع به کشورهایشان دوخته و حمله به قطر بعنوان کشوری با روابط پنهان با رژیم اشغالگر و میانجی اصلی مذاکرات حماس و اسرائیل، پیامی به آنهاست: هیچ چیز مانع حمله صهیونیستها نمیشود؛ بویژه با تشتت امروز کشورهای اسلامی.
۶/ حمله متقابل جمهوری اسلامی ایران به تجاوزگری رژیم اشغالگر و خوشحالی و حمایت اعراب و مسلمانان دنیا از اقدام کشورمان با راهاندازی کمپین موسوم به «اصابت موشکی» نشاندهنده میزان نفرت مسلمین از رژیم صهیونیستی برخلاف سرانشان است؛ رسانههای مستقل و دیجیتال همان کشورها میتوانند مردم را به حمله به توریستهای صهیونیست - با این استدلال که معنا ندارد فلسطینی، یمنی، لبنانی، سوری، ایرانی و حالا قطری کشته شود و اتباع اسرائیلی با آسودگی به گردش در کشورهای اسلامی بپردازند، تشویق کنند. واقعا هم بیمعناست دهها هزار مسلمان از مقامات عالیرتبه تا مردم عادی و از دانشمندان تا نوزادان یک روزه با حملات و ترورهای روزانه رژیم شهید شوند و گردشگران صهیونیست به راحتی به خوشگذرانی در دبی و دوحه و مسقط و قاهره و سایر نقاط جهان مشغول باشند.
۷/ ترامپ و نتانیاهو، برای ماندن در قدرت هر کاری خواهند کرد؛ حتی اگر تمام دنیا را به آتش کشیده و جنگ سوم جهانی را رقم بزنند. در این صورت، دیگر نه فقط مسلمانان دنیا بلکه تمام انسانها درگیر بحرانی خانمانسوز خواهند شد که قبل از این ۲ خبیث، مقصر ابتدا سرانشان و سپس خودشان هستند که گسترش جنایات آنها را دیدند ولی نه تنها به صورت عملی اقدامی نکردند؛ بلکه با سکوت و در نهایت تنها با برگزاری تظاهرات اعتراضآمیز واکنش نشان دادند و دولتها و ارتشهای خود را وادار به برخورد با رژیم اشغالگر نکردند.
۸/ نکته پایانی آنکه؛ پیشبینیهای رهبر معظم انقلاب تحقق یافت و همانطور که ایشان فرمودند، رژیم اشغالگر و آمریکا به فلسطین قناعت نکردند و ترورها و حملات خود را به دیگر کشورها از جمله دیروز به قطر گسترش دادند.
ایشان قبل از این نیز پیشبینیهای دیگری داشتهاند که همگی درست بودهاند که به تعدادی از آنها به صورت تیتروار اشاره میکنم.
- مذاکرات سازش اسرائیل و سوریه به نتیجه نمیرسد (در دوران مرحوم حافظ اسد مذاکراتی جدی برای عادیسازی روابط بین سوریه و رژیم اشغالگر برگزار شد ولی رهبر معظم انقلاب از همان ابتدا فرمودند به هیچ توافقی منجر نمیشود و همین گونه هم شد).
- خروج رژیم اشغالگر از جنوب لبنان (سال ۲۰۰۰ در کمال ناباوری جهانیان محقق شد).
- شکست ارتش صهیونیستی از یک گروه چریکی چند هزار نفره در سال ۲۰۰۶ (در جنگ ۳۳ روزه، حزبالله بر صهیونیستها غالب شد).
- افول ایالات متحده در پی حمله به افغانستان و عراق (آمریکاییها مست از نظام تکقطبی و با ادعای رهبری جهان به افغانستان و سپس عراق تهاجم نظامی کردند. آنها تصور میکردند میتوانند به اشغالگری خود در آن ۲ کشور و سایر نقاط جهان که اراده کنند، ادامه دهند، اما مطابق پیشبینی رهبر حکیم انقلاب هم نتوانستند به تمام اهدافشان از اشغال دست یابند هم همین اقدامات آغازگر افولشان در دنیا و کاهش شدید توانشان شد).
- شکست ائتلاف سعودی از انصارالله یمن (با وجود همراهی همهجانبه آمریکا، رژیم صهیونیستی، امارات و چند دولت دیگر با عربستان در جنگ ۸ ساله علیه یمن، پیشبینی ایشان مبنی بر شکست آنها با وجود قدرت مادی و نظامی هزاران برابر یمن فقیر ولی مومن، تحقق یافت).
- شکست سگ هار منطقه از ایران در جنگ ۱۲ روزه (اسرائیل ۲۳ خرداد آمد تا نه تنها کار نظام اسلامی بلکه کار موجودیتی به نام ایران را ظرف ۲ هفته تمام کند؛ این را اعلام هم کرد ولی با وجود زدن ضربه اول و شهادت فرماندهان عالیرتبه که هر سیستم نظامیای را دچار فروپاشی میکند، رهبر معظم انقلاب فرمودند ایران در این جنگ شکست نمیخورد و پیروز خارج میشود. نیروهای مسلح ظرف ۲۰ ساعت حملات خود به رژیم را آغاز کرد تا جایی که پس از ۱۱ روز آمریکا برای نابود نشدن رژیم اشغالگر صهیونیستی، خود راسا وارد جنگ شد و رژیمی که قصد داشت ظرف ۲ هفته ایران را به زانو درآورد، با اصابت اولین موشک بالستیک خیبرشکن به سرزمین اشغالی تقاضای آتشبس کرد و آمریکا و تمام کشورهای منطقه از ایران خواستند آتشبس را بپذیرد).
رهبر عظیمالشأن انقلاب از همان آغاز حملات وحشیانه صهیونیستها علیه مردم غزه، پیشبینی کردند رژیم به آن باریکه اکتفا نخواهد کرد و اگر بیعملی جهان اسلام و همکاری برخی دولتهای اسلامی با رژیم ادامه یابد، سایرین هم مورد تهاجم قرار خواهند گرفت. حزبالله لبنان، انصارالله یمن و مقاومت عراق برای یاری مردم غزه به میدان آمدند و طبیعی بود زد و خورد با رژیم ایجاد و لطماتی هم متوجه جبهه حق شود ولی قطر که مورد تهاجم مستقیم و حمله موشکی قرار گرفت که هم دارای بهترین روابط با رژیم - البته نه به صورت رسمی - است و هم حتی پیش از امارات و بحرین، از ۲ دهه قبل دارای روابط عمیق تجاری با اسرائیل است و رژیم دفتر اقتصادی در دوحه دارد؛ پس چرا به دوحه حمله شد؟ چرا ترکیه اردوغان که از عوامل اصلی شکست نخوردن کامل اسرائیل در جنگ غزه است - به دلیل تداوم حمایت تسلیحاتی و تجاری و حتی افزودن بر صادرات اقلام غذایی به تلآویو - از سوی سران رژیم تهدید به حمله شد؟ چرا با وجود صلح ۴۶ ساله با مصر، ۳۴ ساله با تشکیلات خودگردان فلسطینی و ۳۲ ساله با اردن و روابط اطلاعاتی - امنیتی گسترده با سعودی، نخستوزیر رژیم اشغالگر از رویای اسرائیل بزرگ که منجر به الحاق تمام یا بخشهای بزرگی از این کشورها به رژیم میشود، سخن میگوید؟
واقعیت آن است که اگر همین امروز هم سران کشورهای اسلامی به فرمایشات ولی امر مسلمین جهان عمل کنند و روابط سیاسی و تجاریشان را با کفتار صهیون قطع کنند، امت اسلام بویژه منطقه غرب آسیا از این سرطان بدخیم رها خواهد شد و اگر وضع به همین منوال باشد، همه این کشورها طعمه رژیم خواهند شد.
البته باید اذعان کرد حمله رژیم به ایران، متاسفانه سازشکاران دارای شناسنامه ایرانی را از خواب غفلت بیدار نکرد و آنها چند بیانیه «تسلیمخواهی» صادر کردند؛ حمله به فلسطین، لبنان، سوریه و یمن هم اعراب را به فکر وانداشت که ممکن است رژیم به آنها هم حملهور شود؛ نقض حاکمیت قطر و حمله به این کشور، قتل چند شهروند این کشور و موشکباران دوحه هم برای سازشکاران عرب درس عبرت نخواهد شد. در اوضاع فعلی و بیتفاوتی دنیای اسلام به گسترش روزافزون جنایات رژیم، اشغالگران هر غلط دیگری را هم مرتکب میشوند؛ چون میدانند افتراق مسلمانان به قدری عمیق است که اگر فردا عربستان و امارات و بحرین و کویت و عمان هم هدف قرار گیرند، جز محکومیت یا انتشار یک بیانیه، کار خاص و بازدارندهای علیه رژیم انجام نخواهند داد.