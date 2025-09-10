باشگاه خبرنگاران جوان _ اصغر جهانگیر سخنگو و معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، در حاشیه بازدید از «خانه چتر» زیر نظر موسسه گلستان علی (ع) در مشهد در جمع خبرنگاران، بر نقش حیاتی خیرین و مردم در حمایت از کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست تاکید کرد.

وی با ابراز خرسندی از تلاش‌های صورت گرفته در این موسسه بیان کرد: خیرین با هزینه‌های شخصی خود، در راستای تربیت و آموزش آینده‌سازان کشور گام برداشته‌اند تا این کودکان در آینده نقش‌آفرین باشند.

سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به اهمیت پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی افزود: اگر از کودکانی که به هر طریقی از داشتن خانواده محروم شده‌اند، حمایت نکنیم، آسیب‌هایشان افزایش یافته و مشکلاتی برای خود و جامعه در آینده خواهند آفرید.

وی سازمان بهزیستی و سایر نهادهای حمایتی را در کنار قوه قضائیه، حامیان اصلی کودکان بی سرپرست دانست و گفت: رسیدگی به همه اقشار آسیب‌پذیر بدون همراهی مردم و خیرین امکان‌پذیر نیست.

جهانگیر با تمجید از خانه چتر، این مرکز را محیطی درخور و با مربیان کارآزموده توصیف کرد که در آن کودکان احساس جدایی از خانواده نمی‌کنند و استعدادهایشان شکوفا می‌شود.

به گفته وی، کار ارزشمندی که مجموعه گلستان علی (ع) کرده است، باید در کشور گسترش یابد.

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به هوش بالای کودکان ایرانی تاکید کرد: کمک مردم به هموطنان علاوه بر تقویت انسجام و سرمایه اجتماعی، بار دولت را نیز کاهش می‌دهد، باید اجازه دهیم دست خیرین و فعالان بخش خصوصی در این حوزه‌ها برای خدمت‌رسانی به هموطنان باز باشد تا حتی یک فرزند بی‌سرپرست یا بدسرپرست تنها نماند.

جهانگیر با اشاره به افزایش حمایت‌ها از کودکان آسیب‌دیده در استان‌ها به واسطه تلاش خیرین افزود: نباید کودکان محروم از خانواده را از جامعه جدا کنیم، پنهان کردن عکس و اطلاعات آنها می‌تواند به انزوا و جداسازی منجر شود، باید تلاش کنیم این مرزبندی‌ها و دیوارکشی‌ها را از کودکان این مرز و بوم حذف کنیم.

ایرنا