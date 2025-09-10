قیمت جهانی نفت با حمله رژیم اسرائیل به قطر و فشار واشنگتن بر خریداران نفت روسیه برای دومین روز متوالی افزایش یافت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی -  پس از حمله رژیم اسرائیل به قطر و فشار دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا برای اتخاد تدابیر سختگیرانه‌تر علیه خریداران نفت خام روسیه، قیمت نفت روز چهارشنبه برای دومین روز متوالی افزایش یافت. 

گزارش شده که قیمت آتی نفت خام برنت با ۰.۹ درصد افزایش به ۶۶.۹۸ دلار در هر بشکه رسید. در حالی که قیمت آتی نفت خام وست تگزاس اینترمیدیت آمریکا با همین اختلاف به ۶۳.۱۸ دلار در هر بشکه رسید. 

کلوین وانگ، تحلیلگر ارشد بازار انرژی می‌گوید: افزایش فعلی قیمت نفت در درجه اول به دلیل حمله بی‌سابقه اسرائیل به دوحه است. این امر نگرانی‌ها از بحران عرضه را در صورت آسیب دیدن تاسیسات نفتی افزایش می‌دهد.

از سوی دیگر، رئیس جمهور آمریکا از اتحادیه اروپا خواسته تا بر واردات نفت از چین و هند (دو خریدار اصلی نفت خام روسیه) تعرفه ۱۰۰ درصدی اعمال کنند. شایان ذکر است که چین و هند از زمان آغاز جنگ اوکراین، به عنوان مشتریان اصلی نفت روسیه ظاهر شده‌اند و به مسکو کمک کرده‌اند تا از موج تحریم‌های غرب عبور کند.

منبع: یاهو فایننس

برچسب ها: بهای نفت ، حمله اسرائیل ، بازار انرژی
افزایش قیمت نفت پس از حمله اسرائیل به قطر
هشدار جدی روسیه درباره محدودیت‌های دیپلماتیک اروپا
حمله رژیم صهیونیستی به قطر؛ دوحه در آتش فریب
