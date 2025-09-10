باشگاه خبرنگاران جوان _ فرماندار مه‌ولات در آیین آغاز عملیات اجرایی نیروگاه خورشیدی ۲۰۰ مگاواتی این شهرستان اظهار کرد: سرمایه‌گذار هلدینگ «گلرنگ» بوده که قول داده ظرف یک سال آن را وارد مدار بهره برداری کند.

ریحانه شریعتی اصل ادامه داد: این نیروگاه در زمینی به مساحت ۳۰۰ هکتار واقع در اراضی ملی در اختیار سرمایه‌گذار قرار گرفته و شرکت سرمایه‌گذار به میزان ۶ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان در آن سرمایه‌گذاری می‌کند.

وی با بیان اینکه اقتصاد شهرستان مه ولات کشاورزی است، بیان کرد: ناترازی های انرژی ضربات سنگینی بر آن وارد کرده و برای اینکه بتوان از ضربات بیشتر جلوگیری کرد، همه مسوولان شهرستان پای کار آمدند و سرمایه گذار را حمایت کردند.

فرماندار مه ولات گفت: همچنین از وزارت نیرو تقاضا داریم وقتی یک کشاورز اقدام به احداث نیروگاه کوچک مقیاس خورشیدی می‌کند باید درصدی از اعمال خاموشی‌ها معاف شود.

شریعتی اصل تصریح کرد: همچنین شهرستان‌های پیشگام در زمینه احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر باید نسبت به بخشی از خاموشی‌ها معاف شوند.

شهرستان مه‌ولات با ۵۷ هزار نفر جمعیت و مرکزیت فیض‌آباد در ۲۰۷ کیلومتری مشهد واقع است.

ایرنا