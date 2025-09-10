«دلکوک» ویژه فصل تابستان، از یکشنبه ۲۳ شهریور ۱۴۰۴ به مدت شش شب متوالی در خانه هنرمندان ایران میزبان علاقمندان موسیقی خواهد بود.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ در ادامه برپایی سلسله جلسات موسیقی محیطی «دلکوک» که به صورت فصلی و به همت معاونت فرهنگی و هنری خانه هنرمندان ایران میزبان علاقه‌مندان موسیقی می‌شود، اجرا‌های فصل تابستان، از یکشنبه ۲۳ شهریور آغاز و هر شب تا جمعه ۲۸ شهریور ۱۴۰۴ ادامه یافته و به پایان می‌رسد. ساعت اجرای این سلسله برنامه‌ها ۱۹ و طول مدت اجرا‌ها نیز حداقل ۳۰ دقیقه و حداکثر ۶۰ دقیقه خواهد بود. 

 عناوین این اجرا‌ها به شرح زیر است:

شبِ تارنوازی (یکشنبه ۲۳ شهریور)، شبِ موسیقی شمال خراسان (دوشنبه ۲۴ شهریور)، شبِ دل‌آوا (سه‌شنبه ۲۵ شهریور)، شبِ پیانو (چهارشنبه ۲۶ شهریور)، شبِ گیتار کلاسیک  (پنجشنبه ۲۷ شهریور)، شبِ بلوزراک (جمعه ۲۸ شهریور).

 در طول سال ۱۴۰۴ و در روز‌های پایانی هر فصل از سال، اجرا‌های متنوعی از گونه‌های مختلف موسیقی به صورت شب‌های متوالی اجرا می‌شود و برنامه اجرا‌های دلکوک در روز‌های پایانی فصل‌های پاییز و زمستان نیز، در زمان مقتضی اطلاع‌رسانی خواهد شد.

 تماشای این برنامه‌ها برای عموم علاقه‌مندان آزاد است.

«دلکوک» عنوان سلسله برنامه‌های اجرای موسیقی زنده و محیطی در خانه هنرمندان ایران است که میزبان دانشجویان، استادان، دست‌اندرکاران، نوازندگان، آهنگسازان و فعالان رشته موسیقی در قالب‌های اجرایی مختلف خواهد بود.

