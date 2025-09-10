معاون اول رئیس‌جمهور با تاکید بر عزم جدی دولت برای اجرایی کردن فرمایشات اخیر مقام معظم رهبری در دیدار با اعضای هیئت دولت، گفت: در هفته‌های پیش رو تصمیمات جدی درباره کالا‌های اساسی خواهیم گرفت.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ محمدرضا عارف در جمع خبرنگاران درباره دیدار اخیر هیئت دولت با رهبر مقام معظم رهبری و قدردانی ایشان از معاون اول رئیس‌جمهور، گفت: من شرمنده عنایات مقام معظم رهبری بوده و سرباز کوچکی برای کشور و نظام هستم.

وی درباره تشکیل کارگروهی در دولت برای پیگیری فرمایشات مقام معظم رهبری، خاطرنشان کرد: سال گذشته هم که خدمت رهبر معظم انقلاب رسیدیم، ایشان راهبرد‌هایی مطرح کردند که تلقی ما این بود که این راهبردها، نقشه‌راه دولت است به همین دلیل کارگروه‌هایی تشکیل داده و تقسیم کار کردیم و در یکسال گذشته بر اجرایی شدن تصمیمات نظارت کردیم و الحمدلله مسیر خوبی طی شد.

وی ادامه داد: امسال هم همین اقدام را انجام دادیم و بعد از فرمان ایشان، ماموریتی را به یکی از معاونان خود دادم که با همکاری دستگاه‌های مختلف، یک تقسیم کار انجام دهیم. البته یک بخش از فرمایشات رهبر معظم انقلاب، تکلیف همه دستگاه‌هاست، بنابراین به همه ارکان دولت این تکالیف ارسال می‌شود ولی بخشی از فرمایشات ایشان، جنبه تخصصی دارد که به دستگاه‌های خاصی مربوط می‌شود.

معاون اول رئیس‌جمهور تاکید کرد: بیشتر سمت و سوی فرمایشات ایشان، مساله اقتصادی و معیشتی مردم بود که خوشبختانه با توجه به اینکه نظرات ایشان در قانون برنامه لحاظ شده است، اقدامات خوبی در حال انجام است.

دکتر عارف همچنین گفت: در روز‌های اول هفته پیش رو، فرمایشات ایشان را برای وزارتخانه‌های اقتصادی ارسال خواهیم کرد تا در دو یا سه هفته تصمیمات جدی مخصوصا درباره کالا‌های اساسی بگیریم، زیرا مقام معظم رهبری دستور دادند این کالا‌ها به اندازه کافی تامین شود. همچنین فرمایشات ایشان درباره تامین ذخایر راهبردی، تنوع بخشی به واردات و کنار گذاشتن انحصار در واردات مبنای اقدام قرار می‌گیرد و ظرف چند هفته آینده در این خصوص تصمیم‌گیری می‌شود.

معاون اول رئیس‌جمهور با بیان اینکه بخشی از فرمایشات مقام معظم رهبری مربوط به اقدامات در طول سال است که به آن توجه می‌شود، گفت: در اولین جلسه دولت که یکشنبه هفته آینده خواهد بود، فرمایشات رهبر معظم انقلاب را مرور خواهیم کرد تا درباره پیگیری منویات ایشان تصمیم‌گیری کنیم. ایشان تاکید داشتند که قیمت کالا‌های اساسی تحت تاثیر نوسانات قرار نگیرد که این توصیه راهبرد دولت است.

عارف در پایان گفت: پس از دیدار دولت با مقام معظم رهبری جلسه ستاد تنظیم بازار را تشکیل داده و پنج یا شش بند از فرمایش‌های ایشان را مرور کردیم. این موارد در دبیرخانه ستاد تنظیم بازار در حال بررسی است و گزارش آن را هفته آینده به ما می‌دهند تا در این ستاد مراقبت کنیم که راهبرد دولت که تامین کالا‌های مورد نیاز مردم در فضایی آرام و بدون دغدغه است را دنبال کنیم.

منبع: پایگاه اطلاع‌رسانی دولت

برچسب ها: واردات ، محمدرضا عارف
