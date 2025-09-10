وزیر دفاع انگلیس اعلام کرد این کشور به‌عنوان عضو ناتو آماده است با اعزام نیرو و تقویت پدافند هوایی، از لهستان حمایت کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - جان هیلی، وزیر دفاع انگلیس می‌گوید که «به عنوان یک کشور عضو ناتو، هر کاری از دست انگلیس برآید، برای کمک به لهستان انجام خواهد داد».

او در خصوص نحوه مشارکت انگلیس در فرآیند کمک به لهستان گفت: «از نیرو‌های مسلح انگلیس خواسته‌ام تا گزینه‌هایی را در مورد چگونگی تقویت پدافند هوایی ناتو بر فراز لهستان بررسی کنند. ما نیز بخشی از یک ماموریت منظم پلیس هوایی هستیم. تا شش هفته پیش، ما شش جت تایفون داشتیم که بخشی از مأموریت پلیس هوایی ناتو بر فراز لهستان بودند». 

وزیر دفاع انگلیس در ادامه گفت: «در حال حاضر ۳۰۰ پرسنل انگلیسی در لهستان داریم که بازدارندگی ناتو و همچنین بازدارندگی و دفاع لهستان را تقویت می‌کنند و ما به عنوان بخشی از ناتو، به عنوان بخشی از یک پاسخ جمعی که لهستان از ما، متحدان ناتو، درخواست کرده است، هر کاری از دستمان بربیاید انجام خواهیم داد.»

دونالد تاسک، نخست وزیر لهستان امروز اعلام کرد که دست کم ۳ پهپاد روسی وارد حریم هوایی لهستان شده و سرنگون شده‌اند. او ادعا کرد که ۱۹ مورد ورود پهپاد به حریم هوایی لهستان ثبت شده و برخی از آنها به اندازه‌ای در عمق خاک این کشور پرواز کرده‌اند که باعث تعطیلی موقت فرودگاه‌ها شده‌اند.

از زمان آغاز جنگ اوکراین، این اولین باری است که پهپاد‌های روسی بر فراز خاک یک عضو ناتو سرنگون می‌شوند. 

در پاسخ به اظهارات مقامات لهستانی، دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، در مسکو به خبرنگاران گفت: «ما دوست نداریم در این مورد اظهار نظر کنیم. این کار ما نیست. این حق وزارت دفاع ما است که [پاسخ دهد].» در ادامه، کاردار موقت روسیه در لهستان گفت که ورشو هیچ مدرکی مبنی بر اینکه پهپاد‌ها منشأ روسی داشته‌اند، ارائه نکرده است.

نخست وزیر لهستان می‌گوید از ناتو خواسته اس تا طبق ماده ۴ ائتلاف نظامی ناتو، رایزنی‌ها بین متحدان آغاز شود. ماده ۴ بیان می‌کند که هر زمان قلمرو، استقلال سیاسی یا امنیت هر یک از اعضای ناتو مورد تهدید قرار گیرد، با یکدیگر مشورت خواهند کرد. طبق ماده ۴، بحث‌ها در شورای آتلانتیک شمالی - نهاد اصلی تصمیم‌گیری سیاسی ناتو - می‌تواند به طور بالقوه منجر به نوعی اقدام مشترک شود.

از زمان تأسیس ناتو در سال ۱۹۴۹، ماده ۴ هفت بار مورد استناد قرار گرفته است.

منبع: گاردین

تبادل نظر

