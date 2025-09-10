باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - خبرگزاری سبا وابسته به انصارالله یمن گزارش داد که اسرائیل پایتخت یمن را بمباران کرده است. خبرنگار الجزیره در محل نیز از انفجارهایی در صنعا خبر داد.

کانال ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی مدعی شد: حملات هوایی به صنعا، پایتخت یمن پایگاه‌های نظامی، یک مجتمع ذخیره سوخت و بخش رسانه‌ای وابسته به انصارالله را هدف قرار داده است.

منابع یمنی اعلام کردند بیش از ۶ حمله هوایی، پایتخت یمن، صنعا را هدف قرار داده است.

سخنگوی نیروهای مسلح یمن اعلام کرد: پدافند ما در حال مقابله با حمله هوایی دشمن صهیونیستی است.

گزارش‌های اولیه حاکی از آن است که جنگنده‌های اسرائیلی یک مخزن سوخت را در پایتخت یمن مورد تهاجم قرار داده‌اند.

شبکه ۱۳ تلویزیون رژیم صهیونیستی مدعی شد ساختمان وزارت دفاع یمن در صنعا یکی از اهداف حملات دقایقی قبل اسرائیل به پایتخت یمن بوده است. بر اساس گزارش‌ها، جنگنده‌های اسرائیلی در این حمله برخی تأسیسات سوختی، یک مرکز درمانی و مقری رسانه‌ای را در صنعاء هدف قرار داده‌اند.

گزارش‌ها حاکی از آن است که در استان‌های الجوف و عمران نیز نقاطی مورد تهاجم قرار گرفته است.

سخنگوی شرکت نفت یمن اعلام کرد: حمله هوایی رژیم صهیونیستی، ایستگاه پزشکی ویژه بخش بهداشت و درمان را در جنوب غربی صنعا هدف قرار داده است.

گزارش منابع اسرائیلی حاکی از آن است که مقر وزارت دفاع و مجتمع ریاست جمهوری یمن از جمله اهداف این حمله بوده است.