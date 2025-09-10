در پی ادعای ورشو مبنی بر ورود پهپاد‌های روسی به حریم هوایی این کشور، رئیس جمهور لهستان امروز با همتای آمریکایی خود گفت‌و‌گو می‌کند. 

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی -  دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا امروز با کارول ناوروتسکی، رئیس جمهور لهستان به صورت تلفنی صحبت خواهد کرد.

همچنین گفته شده که دونالد تاسک، نخست وزیر لهستان به زودی با «ولودیمیر زلنسکی» رئیس جمهور اوکراین، «امانوئل مکرون» رئیس جمهور فرانسه، «مارک روته» دبیرکل ناتو، «جورجیا ملونی» نخست وزیر ایتالیا و «کی‌یر استارمر» نخست وزیر انگلیس صحبت خواهد کرد. 

نخست وزیر لهستان امروز اعلام کرد که دست کم ۳ پهپاد روسی وارد حریم هوایی لهستان شده و سرنگون شده‌اند. از زمان آغاز جنگ اوکراین، این اولین باری است که پهپاد‌های روسی بر فراز خاک یک عضو ناتو سرنگون می‌شوند. 

در پاسخ به اظهارات مقامات لهستانی، دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، در مسکو به خبرنگاران گفت: «ما دوست نداریم در این مورد اظهار نظر کنیم. این کار ما نیست. این حق وزارت دفاع ما است که [پاسخ دهد].» در ادامه، کاردار موقت روسیه در لهستان گفت که ورشو هیچ مدرکی مبنی بر اینکه پهپاد‌ها منشأ روسی داشته‌اند، ارائه نکرده است.

منبع: گاردین

برچسب ها: لهستان ، حمله پهپادی ، دونالد ترامپ
خبرهای مرتبط
پرواز جنگنده‌های ناتو برای رهگیری پهپاد‌های روسیه پس از هشدار اوکراین
حریم هوایی لهستان؛ پهپاد‌های روسیه، نگرانی زلنسکی
لهستان خواستار مذاکرات فوری ناتو درباره موضوع پهپاد‌های روسی شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
حمله رژیم صهیونیستی به قطر؛ دوحه در آتش فریب
روایت گروسی از گام مهم در مذاکرات با ایران؛ انتقاد تند تهران از رویکرد آژانس
اسرائیل به آمریکا: عملیات در قطر شکست خورد
حامیان فلسطین ضیافت شام ترامپ را بهم زدند+ فیلم
حمله هوایی رژیم صهیونیستی به دوحه؛ ترور نافرجام رهبران حماس و ورود بحران به مرحله منطقه‌ای
دومین حمله به ناوگان مقاومت در راه غزه
نیرو‌های مسلح یمن: هدف‌های حساسِ اطراف قدس را با موشک هدف قرار دادیم
عراق جزئیات آزادی یک جاسوس اسرائیلی را اعلام کرد!
انتقاد مقام صهیونیست از زمانبندی حمله به قطر
حمله اسرائیل به اتحادیه اروپا برای تحریم مقامات این رژیم
آخرین اخبار
روزنامه نشنال: استارمر برای نسل‌کشی فرش قرمز پهن می‌کند
رایزنی رئیس‌جمهور لهستان با ترامپ
وعده انگلیس برای حمایت از لهستان به عنوان عضو ناتو
ولیعهد سعودی: تجاوز علیه قطر نیازمند اقدام عربی، اسلامی و بین‌المللی است
اتحادیه اروپا ایده ترامپ برای اعمال تعرفه علیه چین و هند را رد کرد
روسیه: لهستان هدف حمله پهپادی نبوده است
حملات هوایی رژیم صهیونیستی به صنعا
بیش از ۱۳۵۰۰ زندانی در جریان اعتراضات نپال از زندان‌ها فرار کرده‌اند
استقبال عربستان از توافق جدید ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی
ادامه صعود قیمت نفت در پی تنش‌های ژئوپولیتیکی در منطقه
مذاکره برای ترور 
لهستان خواستار مذاکرات فوری ناتو درباره موضوع پهپاد‌های روسی شد
استیصال صهیونیست در پشت حمله به قطر
قطر در حال بررسی اقدام قانونی علیه نتانیاهو است
الجولانی ۱۵ اکتبر به روسیه می‌رود
حمله پسر نتانیاهو به نخست وزیر انگلیس
موج اعتراضات در فرانسه؛ سرکوب معترضان توسط پلیس
بن زاید به دوحه رفت؛ اعلام همبستگی با قطر پس از حمله اسرائیل
اسرائیل به آمریکا: عملیات در قطر شکست خورد
حمله اسرائیل به اتحادیه اروپا برای تحریم مقامات این رژیم
روایت گروسی از گام مهم در مذاکرات با ایران؛ انتقاد تند تهران از رویکرد آژانس
اندیشکده اسرائیلی: یمن به تهدیدی جدی برای اسرائیل تبدیل شده است
انفجار در پایگاه نظامی کره جنوبی؛ ۷ نفر مجروح شدند
اصلاحیه لغو تحریم‌های سوریه در مجلس نمایندگان آمریکا رای نیاورد
درخواست ترامپ از اروپا برای اعمال تعرفه شدید ضد چین و هند
افزایش قیمت نفت پس از حمله اسرائیل به قطر
حریم هوایی لهستان؛ پهپاد‌های روسیه، نگرانی زلنسکی
الخلیج امارات: اسرائیل از همه خط قرمز‌ها رد شده است
دومین حمله به ناوگان مقاومت در راه غزه
عراق جزئیات آزادی یک جاسوس اسرائیلی را اعلام کرد!