باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا امروز با کارول ناوروتسکی، رئیس جمهور لهستان به صورت تلفنی صحبت خواهد کرد.
همچنین گفته شده که دونالد تاسک، نخست وزیر لهستان به زودی با «ولودیمیر زلنسکی» رئیس جمهور اوکراین، «امانوئل مکرون» رئیس جمهور فرانسه، «مارک روته» دبیرکل ناتو، «جورجیا ملونی» نخست وزیر ایتالیا و «کییر استارمر» نخست وزیر انگلیس صحبت خواهد کرد.
نخست وزیر لهستان امروز اعلام کرد که دست کم ۳ پهپاد روسی وارد حریم هوایی لهستان شده و سرنگون شدهاند. از زمان آغاز جنگ اوکراین، این اولین باری است که پهپادهای روسی بر فراز خاک یک عضو ناتو سرنگون میشوند.
در پاسخ به اظهارات مقامات لهستانی، دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، در مسکو به خبرنگاران گفت: «ما دوست نداریم در این مورد اظهار نظر کنیم. این کار ما نیست. این حق وزارت دفاع ما است که [پاسخ دهد].» در ادامه، کاردار موقت روسیه در لهستان گفت که ورشو هیچ مدرکی مبنی بر اینکه پهپادها منشأ روسی داشتهاند، ارائه نکرده است.
منبع: گاردین