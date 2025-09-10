فیلم «تنها در تهران» به کارگردانی آمین صحرایی به سی و چهارمین جشنواره بین‌المللی فیلم وایتکر آمریکا راه پیدا کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ فیلم نیمه بلند «تنها در تهران» به کارگردانی آمین صحرایی که در فضایی اکسپریمنتال و تریلر می‌گذرد، به‌عنوان نماینده‌ای از ایران در یکی از جشنواره‌های رسمی مورد تأیید آکادمی اسکار است، پذیرفته و مستقیماً وارد بخش رقابتی اصلی این رویداد جهانی شد.

این فیلم، علاوه بر اینکه در جمع آثار منتخب جشنواره قرار گرفته، به‌عنوان کاندیدای جوایز اصلی در این جشنواره حضور دارد.

سی و چهارمین جشنواره بین‌المللی فیلم وایتکر ۱۶ تا ۲۵ آبان ۱۴۰۴ برابر با ۶ تا ۱۶ نوامبر ۲۰۲۵ در شهر سنت‌لوئیس ایالت میزوری آمریکا برگزار می‌شود و یکی از دروازه‌های اصلی ورود به آکادمی اسکار است. طبق قوانین رسمی، برندگان بخش رقابتی این جشنواره مستقیماً واجد شرایط رقابت در جوایز اسکار می‌شوند؛ امتیازی که تنها به تعداد محدودی جشنواره در سراسر جهان تعلق دارد.

فیلم نیمه بلند «تنها در تهران» داستانی پرتنش، روان‌شناسانه و مدرن از تهرانِ ناشناخته و پرلایه است که صحرایی نه‌تنها کارگردانی آن را بر عهده داشته، بلکه خود نیز یکی از نقش‌های اصلی آن را ایفا می‌کند. در کنار او، بازیگران دیگری از جمله ایلیا صناعی و چندین چهره نوظهور دیگر در این پروژه حضور دارند.

منبع: مهر

