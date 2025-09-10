باشگاه خبرنگاران جوان - ۲۹ مورد ساخت و ساز غیر مجاز در نیشابور پس از شناسایی و صدور اخطاریه با حضور یگان‌های حفاظت امور اراضی جهادکشاورزی و راه و شهرسازی با حضور مقتدرانه نیرو‌های انتظامی قلع و قمع و آزادسازی گردید.علی مبارکی معاون سازمان و مدیر جهادکشاورزی شهرستان نیشابور با اعلام خبر قلع و قمع ۲۹ مورد ساخت و ساز‌های غیر مجاز در اراضی کشاورزی؛ گفت: این قلع و قمع در راستای اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی کشاورزی و باغی در محدوده روستای خوش بالا از توابع بخش مرکزی این شهرستان انجام پذیرفت.

وی با تاکید بر این نکته که امور اراضی جهاد کشاورزی پای تعهد حفاظت از منابع تولید خواهد ماند؛ افزود: سعی داریم تا با فرهنگ سازی و آموزش از طریق رسانه ها، شبکه‌های اجتماعی، مردم را از عواقب تخریب اراضی کشاورزی آگاه کنیم. مبارکی در ادامه اذعان داشت: متأسفانه علی رغم آموزش‌ها و اخطارها، تعدادی افراد سودجو بدنبال خرد کردن، قطعه بندی و محصور کردن اراضی هستند تا با ایجاد ارزش افزوده، منافع شخصی خود را تأمین کنند، غافل از اینکه منافع ملی و همگانی به خطر خواهد افتاد. شهاب جهانداری رئیس اداره امور اراضی جهادکشاورزی نیشابور نیز با بیان این جمله که در سایه تحریمها، تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغی؛ دشنه‌ای است بر بدنه تولید؛ گفت:پای حفظ منافع ملی هستیم.

این مقام مسئول خاطر نشان کرد: در این عملیات که با حضور یگان حفاظت این اداره و با مشارکت یگان اداره راه و شهرسازی و حضور محکم نیروی انتظامی انجام شد، با قاطعیت هر چه بیشتر با ساخت و ساز‌های غیر مجاز در محدوده اراضی کشاورزی و باغی برخورد کردیم. وی اذعان داشت: در این قلع و قمع که شامل تعداد ۲۴ مورد دیوار گذاری، شفته ریزی و پی کنی به طول یک هزار و ۹۰۵ متر، ۲ مورد بنا به مساحت ۵۵ مترمربع، ۲ مورد محوطه سازی به مساحت ۴۳۵ متر مربع و یک مورد آلاچیق به مساحت ۱۵ متر مربع تخریب گردید.

وی افزود: در این تخریب ۱۷ هزار و ۸۶۰ متر مربع از اراضی کشاورزی آزادسازی و به چرخه تولید برگشت داده شد. این مقام مسئول اذعان داشت:نیشابور از شهرستان‌های پیشرو در حوزه شناسایی، خبر رسانی و مقابله با ساخت و ساز‌های غیر مجاز است.

جهانداری در پایان ضمن اشاره به اینکه که هر گونه ساخت و ساز غیر مجاز در محدوده اراضی کشاورزی در قانون جرم انگاری شده، از عموم مردم خواست تا با احترام به قانون و آینده فرزندان خود، این اداره را در امر حفاظت از منابع تولید یاری رسانند و مشاهدات خود را با سامانه تلفنی ۱۳۱ با کارشناسان این اداره در میان بگذارند.

منبع: مریم دانشگر - خراسان رضوی

